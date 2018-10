Ikke gjør frivillighet til et tapsprosjekt

LEDER: I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen en ny ordning for omgjøring av studielån.

Om ikke studiepoengene gir en grad, kan kun 25 prosent av lånet gjøres om til stipend, mot dagens 40. Det skal ikke lenger være nok å bestå utdanningen du har fått støtte til - den skal også være gradsbyggende. Frie emner og årsstudium blir, bokstavelig talt, ikke like mye verdt. Utdanning du begynner på, men ikke klarer å fullføre, blir i større grad et tapsprosjekt.

Overgangen til studenttilværelsen er uforutsigbar. Uansett om du leser studiekatalogen nøye, kan du ikke vite hvordan det faktisk vil være å sitte i forelesningssalen, bo i ny by og gjøre nye oppgaver. Noen ganger funker det ikke. Å fullføre en grad på mest effektiv måte er det mest økonomiske, både for studenten selv og samfunnet rundt. Det må likevel være lov å ombestemme seg. Ingen er tjent med at studenter føler seg tvungne til å ta en grad det viser seg ikke passer dem.

Studentfrivilligheten i Trondheim er gang på gang trukket fram som unik, og uten den hadde ikke Trondheim vært landets beste studieby. Denne er i stor grad tuftet på individer som legger til side studieprogresjon, for å i perioder kunne gi noe ekstra. For mange er muligheten for å ta emner utenom studiet sitt avgjørende for å kunne ta på seg store verv.

Regjeringen burde heller legge til rette for de studentene som trenger det litt ekstra. Både med tanke på studentmiljø, og på de allerede pressede studentene.