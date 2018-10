Fem tips til deg som er et rasshøl i forelesning

Semesteret er godt i gang, og både nye og gamle studenter har tatt turen til NTNUs auditorier for å konsumere mest mulig kunnskap. Dessverre lykkes ikke alle.

Det virker ganske enkelt, ikke sant? Gå inn, finn en plass, sett deg ned, hør etter, noter om du vil, og kom deg ut når det hele er over. Hvem kan mislykkes i en så enkel oppgave? Mange, dessverre. Å oppføre seg som normale mennesker i forelesning er tydeligvis ingen enkel oppgave, så la meg komme med en helt objektiv, feilfri, og komplett smørbrødliste over hvordan man unngår å være et rasshøl i forelesning:

1) Snakking:

Ikke snakk. Bare ikke gjør det. Om du lider av munndiaré eller bare har et akutt behov for å formidle informasjon til den ved siden av deg, har du to muligheter:

Skriv ned ditt budskap. Anvend skrivebok, lapper, sms, eller en annen form for elektronisk kommunikasjon.

Flytt din høyre eller venstre hånd opp til siden av munnen din. Omtrent der hvor munnviken din begynner. Len deg så tett inntil den du skal formidle informasjonen til. Faktisk så tett at vedkommende også får lukte litt på det deilige hvitløksmørbrødet du nettopp fortærte. Så hvisker du ditt budskap. Om dette ikke var klart nok, eller du har andre spørsmål, se punkt fem i listen min.

2) Spising:

Skal du spise i forelesning finnes det en haug med kriterier som kan kvalifisere eller diskvalifisere maten din. Knasing, knasking, sterk lukt, eller mat som tar stor plass er enveisbilletter til å komme på undertegnedes svarteliste. Kan ingen merke hva du spiser eller at du gjør det i det hele tatt, er du sannsynligvis på trygg grunn. Er du fortsatt usikker, se punkt fem.

3) Spørsmålsstilling:

Har du et spørsmål eller en kommentar til foreleseren, er det tydeligvis også lett å trå feil. Prosedyren er svært simpel. Rekk opp hånda (viktig!), og vent til foreleseren gir deg ordet. Går det mer enn femten sekunder kan du prøve deg med «unnskyld?» eller «spørsmål?». Hvis du får ordet, ta en spiseskje med ydmykhet før du spør. Ingenting gir flere minuspoeng i boka enn å være spydig mot foreleseren.

4) Nedpakking:

Ikke begynn å pakke ned sakene dine før forelesningen er ferdig. I de fleste forelesninger kommer det en tid hvor man nærmest kan høre foreleserens puls stige, og se svettedråper piple fram rundt det sannsynligvis regressive hårfestet. Det er tidspunktet når man hører lydene av glidelåser som dras igjen, bøker som lukkes og tålmodigheter som halveres.

I dette øyeblikket kommer foreleseren på hvilke viktige og praktiske beskjeder som skulle gis. Dessverre får kun et mindretall av studentene med seg disse, fordi resten er opptatt av å trekke ut pc-laderen raskest mulig fra støpselet og har hodet halvveis i storkiosken allerede. Og slik fikk kun halvparten av studentene med seg at neste forelesning er flyttet til A3 i Handelshøyskolen.

5) Det enkleste:

Ikke vær en idiot. Vær så snill.

Følger du mine relativt ydmyke tips kan jeg garantere deg 50 karmapoeng og dessuten et langt liv uten å bli svartelista av de som sitter rundt deg på forelesning.