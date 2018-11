Møt folka som lager alt fra kjelke til kjøkkenbenk

Når det trengs en kjelke til forskning på Nordpolen, en monter til eldgamle museumsgjenstander eller bare en bunnsolid kjøkkenbenk er snekkerne på NTNU klare til tjeneste.

I Driftsbyggets kjeller på NTNU Gløshaugen jobber en gjeng dyktige og arbeidsglade hånd-verkere. Vi blir møtt av en blid gjeng når vi får komme på besøk i universitetets eget snekker-verksted. Snekkerne er i full gang med hvert sitt prosjekt, men tar seg gjerne en pause for å fortelle oss hva de driver med. Vi får se en stor kjelke laget av tre som skal bli med forsker Pedro De La Torre til Nordpolen. Den skal han bruke til å forske på livet under polisen om få uker. Kjelken må spesiallages for å passe forskerens måleinstrumenter og i tillegg kunne fraktes til fots over isen. Man må derimot ikke ha forskningsprosjekt på Nordpolen for å få snekker-hjelp. Den sammensveisede gjengen muliggjør også studenters ideer ved flere anledninger.

Ingen dag er lik

– Lise jobber med en sokkel til hyllene våre. Vi holder på å pusse opp verkstedet. Siri lager nye ståbord til kantina i Realfagsbygget og Håvard bygger et nytt kjøkken, forteller arbeidsleder og snekker Hans Peter Gardner.

Her jobbes det med produksjon av nytt og reparasjon av gammelt. Alt er spesialtilpasset med nøye utvalgte materialer.

– Ingen arbeidsdag er lik. Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, sier møbelsnekker Lise Moe Gulbrandsen.

Hun tar ofte på seg oppgaven med å reparere gamle vinduer i de verneverdige byggene på campusene. Disse må restaureres på rett måte og de må få vinduer produsert på den originale måten. Møbelsnekkerne får ofte mye å gjøre når trønderværet treffer på sitt hardeste utover høsten.

Vil ha flere jenter på verkstedet

Foto: Lea Roppen Kielland

– Det er en flott jobb. Jeg liker meg godt her.

Kun fire av de cirka 30 ansatte på campusservice bygg er kvinner. Gulbrandsen er en avslappet dame i femtiårene, dyktigere enn de aller fleste på vinduer. For noen år tilbake byttet hun ut sekretærjobben til fordel for møbelsnekkerfaget. Hun anser det som lite problematisk at kjønns-fordelingen er litt vel skjev i kjelleren på Driftsbygget.

– Det er ikke noe #MeToo-greier her, men vi skulle gjerne hatt litt flere damer. Jeg anbefaler jenter å utdanne seg som møbelsnekker, sier hun engasjert.

Innrammede svennebrev henger over inn-gangen til et annet rom, hvor kraftige maskiner og dyrt treverk står klart. Gardner forteller at mange tidligere lærlinger kommer tilbake til verkstedet som ansatte, og vi får håndhilse på flere av dem.

– Vi har bred kompetanse. Her kan vi få lagd det aller meste. Trenger vi hjelp fra rørleggere, malere, klima, tømrere, låsesmeder eller elektrikere, kommer de som oftest på dagen. Mange fagområder var inkludert da vi lagde monter med klimastyring til å bevare gamle gjenstander, forteller han.

Gjengen har også fått i oppdrag å lage monter for utstillinger på Vitenskapsmuseet. – Med godt håndverk kan monterne ta vare på skjøre gjenstander som døde dyr eller eldgamle sverd uten at de råtner, sier Gardner.

Foto: Lea Roppen Kielland

Krevende arbeid

Fysiske jobber tærer på kroppen. Møbel-snekkerne forteller om timer over arbeidsbenken og mikroskopiske trefliser i lufta de puster inn. Heldigvis har det blitt bedre med årene. NTNU har gjort tiltak for å ta vare på kroppene i verkstedet, sier den stødige arbeidslederen.

– Alle som starter her får sjekket hvordan det står til med kroppen. Annethvert år blir vi kalt tilbake til legekontoret. Vi har fått justerbare arbeidsbenker, i tillegg til støvsugere som er hyppig i bruk, sier han.

Dette er en ny standard, sammenlignet med hvordan forholdene var for ti år siden. – Noe som er veldig fint er at det er rom her for å ha en dårlig dag, i motsetning til andre arbeidsplasser hvor det er stort fokus på å prestere bedre hele tiden, sier Gulbrandsen og understreker at dette er en varm, god og trygg arbeidsplass.

På vei ut får vi en brosjyre med informasjon om Seksjon for håndverkstjenester og byggsikring. På det glinsende papiret står det blant annet «Vi er folka som gjør at alt fungerer». Vi tviler ikke, der vi går forbi en av de store gamle dørene til Hovedbygget, som snart vil bli satt inn igjen, like god som ny.