Utdanner framtidens entreprenører

« Vi ønsker at de som går ut av Entrepenørskolen skal være så skarpskodde som mulig. »

– Professor Øystein Widding ved Entrepenørskolen

Hun startet bedriften Combine sammen med noen medstudenter. Det er et treningsmedlemskap som samler ulike nisje-sentre og aktiviteter i ett. En vanlig uke for dem handler i stor grad om å kartlegge markedet og se hvor skoen trykker. Øien på sin side var med på å starte bedriften Costail, som lager elektroniske haler for cosplayere. Han trekker fram hvordan man lærer utrolig mye ved å samarbeide med folk som er annerledes enn en selv.

– Ei jeg jobber med i Costail er dramaturg. Måten hun forteller historier på og kommuniserer med andre mennesker er helt annerledes enn det jeg er vant til. Dermed lærte jeg masse om hvordan man forholder seg til andre mennesker, og hvordan man har empati for andre gjennom å bli kjent med dem. Hun kommer fra et helt annet miljø med helt andre perspektiver enn det jeg er vant med, forklarer han engasjert.

Et studium som oppfyller NTNUs ønske om mer tverrfaglighet skal du lete lenge etter, men Widding trekker teknologistudentene fram som en essensiell del av Entreprenørskolen.

– Vi ønsker å ha i hvert fall en kjerne av teknologistudenter. Dette er fordi vi holder til på et teknisk universitet og ønsker å utnytte denne muligheten til å jobbe med teknisk forretningsutvikling, forteller Widding.

Fra teori til praksis

Det å starte en bedrift er en essensiell del av å gå på Entreprenørskolen, og Øien forteller at de ble kastet sammen i team på fire eller fem for å jobbe med ideer allerede fra dag to. Bjørnstad trekker fram hvordan Entreprenørskolen har en mentalitet der du jobber praktisk før du lærer teorien etterpå.

Foto: Celine Bergundhaugen DET SPIRER: Widding forteller entusiastisk om hvordan Entreprenørskolen sikter på å utdanne verdens beste entreprenører.

– Jeg tror at man kan ha denne mentaliteten i mange studier, selv om det ikke er rettet mot entreprenørskap, forklarer Bjørnstad.

Øien nikker bekreftende. Widding forklarer at grunnen til at de ønsker å jobbe såpass mye praktisk er at de får et eierskap til problemene som oppstår. De kan verken skrive seg rundt problemene eller forutsette at det går bra med teamet sitt, fordi dette ikke alltid er tilfellet. Det at de jobber i team gjør at de lærer gjennom andre og er nødt til å løse problemene sammen, både på godt og vondt. Han legger til at det er viktig at studentene skal forstå noen av de prosessene de opplever ved å kikke gjennom de teoretiske linsene i tillegg.

– Har du vondt i et kne, må du skjønne hva som er grunnen til at du har vondt i kneet, og ikke bare gå rundt og kjenne på at du har vondt, sier Widding. Når man først begynner på Entreprenørskolen har alle fag som er relatert til oppstartsbedriften sin. Ettersom studentene kommer lenger i løpet sitt er det ulikt hvordan de fordeler tiden mellom fag og bedriften sin.

– Det er som med alt annet på Entreprenørskolen, man finner litt ut av det selv. Hvilke fag man ønsker å ta, og hvor mye man skal legge i bedriften. Alle skal derimot skrive en masteroppgave, og akkurat nå skal vi skrive prosjektoppgave. Dette er noe vi får masse veiledning på, og veldig bra oppfølging. Egentlig mer enn på bedriftssiden, forklarer Øien.

Mennesker, ikke karakterer

Opptaksprosessen til masterstudiet er ikke som alle andre. Det inkluderer blant annet en intervjuprosess. Widding innrømmer at det viktigste for Entreprenørskolen er å få tak i de beste folka. De ønsker å ha de som virkelig brenner for entreprenørskap, og ikke bare de som synes det er artig eller spennende. Bjørnstad innrømmer at hun har et inntrykk av at mange av dem som kommer inn på Entreprenørskolen har vært aktive i frivilligheten.

– I mitt hode er mange typiske UKE-folk. Folk har vært med i UKA, jobbet på Samfundet og hatt frivillige verv i noe rettet mer mot studiet sitt. De har hatt ulike jobber i ulike bedrifter og mange har vært aktive i Start NTNU og Spark. Det føler jeg er en gjenganger. Men det betyr ikke at det er noe krav, forteller Bjørnstad.

Øien legger også til at det har kommet inn mange uten at de har hatt noe verv ved siden av, men som virker som riktige personer. I stor grad tror han at det er personligheter som kommer inn.