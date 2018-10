– Etter denne buffeen kommer du til å pisse olje

Ni Musers brødbuffé leverer det som må være Trondheims tørreste focaccia.

Brødbuffé Hvor: Ni Muser. Bispegata 9C, 7012 Trondheim. Vi spiste: Brødbuffé. Pris: 65 kroner. Tidspunkt for buffé: Klokken 11:00 - 21:00. Studentrabatt: Nei. Hvem passer det for: Deg som foretrekker 10-kroners-oliven fra Rema 1000. Klientell: Kulturkjerringer og kulturgubber. Utsikt: Høstbrun hage. Vegetar: Ja. Rullestolvennlig: Ja, hvis du greier å bære rullestolen. Insidertips: Vil du på død og liv spise tapenade? Bland den for guds skyld med aioli.

Trøndelags svar på Eyvind Hellstrøm og Arne Brimi, Piffi og Gastromat, har igjen beveget seg ut på byens kulinariske jaktmarker. Denne gangen har de tatt turen til trønderhovedstadens kulturelle vannhull, Ni Muser, for å meske seg med brødbuffé.

– Dette har potensial til være en ypperlig lunsjbuffé, sier den alltid like optimistiske Gastromat.

Han aner ennå ikke at hans forventninger er i ferd med å bli gjort til skamme.

Ikke nok smør

Blant bebrillede studiner og middelaldrende kvinner med kroppen full av dingeldangel finner de seg et vindusbord. Lokalet, med aner fra midten av 1800-tallet, er åpent og lyst. Det er høyt under taket, men akustikken er ingenting å hoppe i taket for.

– Lyden fra alle gjestene blir kastet mellom veggene. Man blir rett og slett litt sliten av å sitte her, forklarer Gastromat.

Men Piffi hører ikke hva hans kollega og mangeårige kumpan sier. Han har allerede satt full fart mot bufféen. Den består av tre brød og sju ulike typer tilbehør. Bortsett fra smøret, som det dessuten er tomt for, er alt pålegget oljebasert. Når aioli, pesto, olivenmos (tapenade blant kjennere) og fransk landbrød treffer Piffis tallerken danner det seg en liten innsjø med olje.

Byens hardeste brød

– Denne foccaciaen må være Trondheims tørreste, stønner Gastromat.

Han slåss med det som må være det kulinariske Trondheims tøffeste motstander. I kampens hete gløtter han bort på kollegaen. Piffi prøver febrilsk å bite av et stykke fra den steinharde bruschettaen. Brødet, som er stekt i olivenolje, har åpenbart ligget for lenge i ovnen.

– Bruschettaen er altfor salt. Og tapenaden smaker moste billigoliven fra glass, sier Piffi med kjennermine.

– Men aiolien er god, selv om den har litt lite hvitløk for min smak, sier den alltid barske Gastromat.

Også det franske landbrødet smaker fortreffelig. Lyst, ferskt og luftig, slik det skal være. Men det at et av tre brød i en brødbuffé er spiselig er ikke nok til å imponere vårt alltid like årvåkne anmelderkorps.

Ingen optimal lunsjbuffé

Etter to porsjoner med brød og tilbehør er de to langt ifra mette, men de er likevel i ferd med å gå lei. All den oljebaserte maten har lagt seg som en film i ganen.

– Etter denne buffeen kommer du til å pisse olje, sier Piffi til sin bordkavaler.

– Det hadde det gjort seg med litt smøreost eller kanskje noe enkelt kjøttpålegg. Dette er fryktelig tungt å spise, konstaterer Gatromat.

– Når pålegget er så lite variert, orker man knapt nok å spise mer enn et par brødskiver, legger Piffi til.

De to forlater lokalt etter godt over en time med bespisning. Fortsatt lyser den hvite smørskålen tom imot dem.