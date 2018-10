Latskapen lenge leve? Nei, kutt grønnsaker i stedet

Kommer middagen din ofte fra pulverposer eller esker som hevder å ha autentisk italiensk innhold? Da er det på tide å se etter andre alternativer.

Selv om matlaging er noe jeg personlig har stor glede av, registrerer jeg at mange studenter har helt andre vaner hva gjelder dette. Jeg tenker på deg som har nummeret til Pizzabakeren hengende over kjøkkenbordet i kollektivet, eller deg som ukentlig handler inn ti ganger Toro i form av diverse suppeposer og gryteretter. Dersom du skulle være av den oppfatning at Toro, Grandiosa eller Fjordland er like godt som noe du lager selv eller, gud forby, bedre: Våkn opp!

Jeg evnet så vidt å holde igjen tårene som matnerden i meg ønsket å gråte da en medstudent uttalte at han spiste Grandiosa fem dager i uken fordi «det er jo jævlig godt da». Jo da, en Grandis evner å bekjempe sulten etter en lang dag på lesesalen eller som tilbehør til de to første ølene på vors, men godt? Ta deg en bolle. Helst en hjemmelaget en, selvfølgelig. I en blindtest ville ikke mange ha smakt forskjell på selve pizzaen og pappesken den kom i.

At det er lettvint å blande pulver med vann er det vanskelig å argumentere mot. Det betyr likevel ikke at det å lage sin egen tomatsuppe er vanskelig. Du er faktisk nødt til å gjøre noe – å kutte en løk og et hvitløksfedd har du tid til. Det tar et par minutter ekstra, men til gjengjeld ender du opp med en tomatsuppe som, hold deg fast, faktisk smaker tomat. Jo da, Toro gjør deg mett, og fryktelig tørst på grunn av den deilige smaken av «krydderet» salt, men det smaker på ingen måte vondt. For å være ærlig så smaker det vel ikke så mye heller?

La ikke lettvinte løsninger stå i veien for livskvalitet

Unnskyldningen «jeg vet ikke hvordan man lager det» kjøper jeg like sjeldent som jeg kjøper posemiddager. Det krever lite å bla opp i kokeboken som du fikk til jul av tante Berit før du flyttet hjemmefra. Dersom hun i stedet ga deg sokker det året, frykt ikke – mamma er bare noen tastetrykk unna og kan instruere deg i hvordan du lager hennes spesielle saus. Dersom mamma sverger til Toro, legg på umiddelbart! Du klarer deg uten hennes, jeg mener poseinstruksens, ekspertise.

Google vil bidra med bedre assistanse. Internettets uendelige tilgang på oppskrifter, instruksjonsvideoer, og forslag til middagstips gir deg all den hjelpen som trengs. Alle kan lære seg å lage mat gjennom prøving og feiling, og det skal mange feilskjær til for at du ikke skal kunne spise deg mett, selv om resultatet ikke skulle bli helt som i oppskriften.

Studenttilværelsen er preget av lite tid og trang økonomi, men med små endringer trenger det ikke å være et evig jag etter lindring av tørste som følge av salte halvfabrikater. Ved å tenke gjennom innkjøp, tiden du har til rådighet og ved å lage mat som kan fryses ned i porsjoner, vil du høyst sannsynlig forbedre tilværelsen både økonomisk og gastronomisk. Jeg lover. Om kokebøker, mor eller Google svikter deg, stiller jeg meg gledelig til disposisjon dersom det hjelper deg å ta de første skrittene vekk fra Toro-hyllene og frossenpizzaer. Du klarer det – og du kommer til å takke meg for det senere.