Fruktig kvalitet til under 50-lappen

Jeg vil ikke akkurat kalle meg selv for en ølekspert, men jeg har en liten ølentusiast i meg. Spesielt når det kommer til hveteøl.

Erdinger Weissbier, 49,- kroner

Erdinger Weissbier er en hveteøl brygget med gjær etter det bayerske renhetskravet. Drikken har et gyldenbrunt utseende med kremhvitt skum på toppen. Litt som kremen på toppen av bløtkaka. Ølen har en svak, men fruktig aroma. Når du spretter flaska følger en eim av nellik, banan og hvete. Erdinger benytter seg av flaskegjæring i hveteølene sine, i likhet med for eksempel champagne. Det vil si at ølen modnes nesten som en god vin i flasken. Smaken er søt og balansert , med en forfriskende, sprø surhet. Den er lettdrikkelig, godt humlet og preget av en svak bitterhet. Når du drikker følger en tilfredsstillende, brusende munnfølelse.

Alt i alt er Erdinger Weissbier en fruktbombe av en øl. Den gjør derimot lite for å virkelig skille seg fra andre hveteøl, men du hører ikke meg klage. Ølen skal derimot ikke tømmes rett ned i magen. Den skal nytes. Derfor anbefaler jeg å drikke den fra et tradisjonelt hveteølglass, og ikke rett fra flaska. Den ekstra bredden i toppen av ølglasset frigir den nydelige, fruktige aromaen til hveteølen, og gir ekstra plass til skummet. På denne måten holdes ølen både friskt og sprudlende.

Det kan debatteres om prisen i det hele tatt er studentvennlig, men som plaster på såret er flasken større enn de fleste andre ølflasker og -bokser. Smaken gjør også mer enn opp for de ekstra kronene du er nødt å punge ut. Denne hveteølen er definisjonen på kvalitet over kvantitet.