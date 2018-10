Torsdag får du 70 prosent avslag i Sit-kantinene

Kantinedriften til Sit er en meget synlig del av organisasjonen. Nå skal dette utnyttes for at så mange studenter som mulig kan ta del i deres 70-årsjubileum

Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) fyller 70 år torsdag 18. oktober, og det feires med 70 prosent rabatt på hele buffeten i alle Sit-kantinene, på alle campus.

Jubileet har allerede blitt markert internt for de ansatte, men Sit ønsker å dele bursdagsgleden med studentene også. Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen i Sit påpeker at de ville nå så mange som mulig med feiringen.

– Vi ønsket en markering alle studentene kan ta del i, og derfor valgte vi kantinesalg. Også passet 70 år og 70 prosent så godt sammen.

SE OGSÅ: Lurer du på hva Sit og Velferdstinget egentlig gjør? Her får du en kjapp innføring (video)!

Forberedt på mange studenter

Billig mat betyr store mengder ivrige studenter, men Danielsen forsikrer om at de er forberedt på den kommende horden.

– Det er kjøpt inn ekstreme mengder mat, faktisk så mye at leverandørene ble usikre på om det var riktig. Vi har også satt inn ekstra ansatte fra andre deler av Sit.

Studentene oppfordres også til å benytte muligheten for en relativt billig sosial sammenkomst. Det er ikke bare ernæring og kortreist mat som er viktig, mener Danielsen.

– Vi håper at studentene kan knytte vennskap over god mat, og få et lite avbrekk i den travle studiehverdagen.

Foto: Mari Rødseth Her blir det mest sannysnlig kø forstkommende torsdag.

Campus kan åpnes for andre aktører

Sit har i dag monopol på kafévirksomhet på flere av Trondheims campus. På Velferdstinget (VT) sitt møte 2. oktober var dette et diskusjonstema. De skal gjøre en revurdering av sitt prinsipprogram i januar, hvor serveringstilbud på campus er innbefattet.

– Det ble diskutert hvilke posisjon Sit skal ha på campus, og om vi eventuelt skal gi mulighet for andre aktører, forteller Velferdsting-leder Ragnhild Karlsen Dalslåen.

Diskusjonen er mer et spørsmål om fremtidig campusutvikling enn voldelige forandringer i dagens situasjon.

–Spørsmålet er hva vi ønsker skal skje med pengene som brukes på campus; skal de gå tilbake til studentene?