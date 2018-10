Instituttleder trekker seg

Instituttleder Tor Einar Fagerland ved Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU trekker seg med umiddelbar virkning.

Fra i dag av er ikke Fagerland lenger instituttleder ved IHS, melder Khrono på sine nettsider. Årsaken til at Fagerland velger å trekke seg er ikke kjent, men det har lenge vært en pågående konflikt innad i instituttet. Konflikten handler om arbeidsmiljø og om tvangsflyttingen av professor Kristian Steinnes.

Steinnes fikk tidligere i år beskjed om at han skulle omplasseres mot sin vilje. Da reagerte tolv av de faglige ansatte ved instituttet, og i juni sendte de et brev til ledelsen. I brevet ba de ledelsen om å reversere vedtaket. De mente også at problemene ved instituttet hadde blitt redusert til en personalsak mellom Steinnes og Fagerland.

Like etter dette sendte en gruppe på 14 ansatte et motsvar til dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet. Her kritiserer de prosessen med det opprinnelige brevet, særlig at det har blitt gjort offentlig kjent. Det har i lengre tid vært store arbeidsmiljøproblemer ved instituttet.

— Etter en krevende periode oppfatter jeg situasjonen slik at det vil være til beste for instituttet å overlate ansvaret til noen andre, sier Tor Einar Fagerland i en pressemelding fra NTNU til Khrono.

Dekan Anne Kristine Børresen sier i samme pressemelding at hun forstår Fagerlands avgjørelse, men også at han har gjort en betydelig innsats som instituttleder.

Fram til ny instituttleder blir ansatt vil nestlederne ved instituttet, Erik Opsahl og Thea Selliaas Thorsen, ivareta oppgavene til den nå avgåtte lederen.