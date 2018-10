Hvor godt fungerer brusnyhetene som blandevann?

Butikkhyllene bugner av nye brusvarianter. Kirsebær, tranebær, «chill guarana»? Det er på tide å ta for seg høstens største spørsmål: Hvor gode er de med vodka?

To timer inn i vorset ligger vi sammenkrøket på hver vår side av rommet og ler så tårene spruter og magemusklene spasmer. De andre i rommet ser usikkert på hverandre. Et par andre ler litt, de fleste himler med øynene. Hadde vi visst da det vi vet nå hadde vi kanskje revurdert valget om å teste alle de nye brussmakene som blandevann.

For det er nettopp det vi har gjort.

Da vi gikk inn på butikken for å kjøpe øl, fant vi i stedet et stort utvalg nye, og ganske rare, brusvarianter. Vi plukket med oss fem stykker: Urge Chill Guarana, Pepsi Max Cherry, Cola Raspberry, Fanta Jordbær/Kiwi og Sprite Cranberry. Hjemme stod en liten flaske med fem forskjellige typer vodka blandet sammen til en dødelig cocktail. Vi var klare for en utfordring.

Brusen, eller blandevannet som det nå var oppgradert til, ble bedømt ut ifra disse fire tingene:

Hvor godt smaker drinken? Hvor flaut er det å ha med dette på fest, eller bestille på et utested? Hvor godt maskerer den spritsmaken? Hvem passer denne drinken egentlig for?

Vi passet selvsagt også på at det var samme mengde vodka i hver, slik at testen skulle bli rettferdig.

Urge Chill Guarana

Smaker som en veldig dårlig vodka og redbull. Passer veldig godt for deg som kjører rundt med sekstenåringer i din Volvo 240, men alle andre som vurderer å ha med denne på fest bør skamme seg. Ikke maskerer den vodkasmaken særlig godt heller.

Terningkast: 1

Pepsi Max Cherry

Hoi! Her smaker man ikke spriten engang, det smaker bare Dr. Pepper, noe som er perfekt for deg som har vært på utveksling i USA eller som utelukkende handler brus på Deli Luca. Ikke den flaueste drikken å ha med på fest, siden Pepsi allerede er ganske anerkjent som blandevann, men for våre ganer ble dette i søteste laget. Denne skjuler faktisk alkoholsmaken så godt at vi måtte doble mengden vodka bare for å sjekke. Det anbefales ikke.

Terningkast med vanlig mengde sprit: 4

Terningkast med dobbel mengde sprit: 2

Coca Cola Raspberry

Denne er heller ikke veldig flau å drikke, og vinner noen poeng på at den ikke er like søt som den andre coladrikken i testen. Men den klarer ikke maskere smaken av alkohol like godt, og taper derfor de poengene ganske raskt igjen. Denne passer fint for deg som ønsker noe litt søtere enn en «Kaptein Sabeltann» (cola, sitron og vodka), men som ikke vil kjenne belegget på tenna etter at glasset er tomt.

Terningkast: 4

Fanta Jordbær/Kiwi

Sa noen Fun Light? For det er likesågodt det du kunne drukket her! Denne er søt som smeltet godteri, og kanskje den flaueste brusen du kan ha med deg som blandevann på fest hvis du har stemmerett. Ikke klarer den å skjule vodkasmaken heller. For alle som er ferdige med videregående bør dette være et stort nei!

Terningkast: -1

Sprite Cranberry

Kanskje er det fordi det er kveldens sjette eller syvende drink, men dette er soleklart testens vinner! Smaken er syrlig og frisk, fargen klar og innbydende, og kjøkkenglasset mangler bare en frisk limeskive for å kunne smette inn på et hvilket som helst utested. Slantevodkaen smakes ikke i det hele tatt. Begge brusanmeldere er godt fornøyde.

Terningkast: 6

Alle + Mountain Dew, fordi hvorfor ikke

Etter en god latterkule på grunn av en bananreklame på YouTube finner vi ut at vi faktisk ikke kan avslutte testen på noen annen måte enn å ha alle brustypene på bordet blandet sammen. Resultatet er overraskende godt, og minner om noen nostalgiske tider der smeltet slush var det beste man kunne få tak i.

Smaken av alkohol er fullstendig fraværende, men det er ikke lett å si om det er på grunn av brusen eller brusanmeldernes tilstand. Uansett, dette er en sofistikert drink som passer de aller, aller fleste. Du kommer nok til å få noen kommentarer på blandevannvalgene dine, men dette er verdt det.

Terningkast: nat 20

Bonus: pizzadressing

Den eggbaserte pizzadressingen med hvitløk og urter skilte seg fra vodkaen ganske fort, så denne gjelder det å shotte fort. Smaken er som forventet, og de to produktene går ikke godt overens. Ikke bland disse to. Bare ikke gjør det.

Drikk med måte, og i trygge omgivelser. Vi drakk vann mellom testene, og spiste mat underveis. Du har det mest gøy når promillen ligger mellom 0,5 og 1,0! Les mer om dette på lykkepromille.no.