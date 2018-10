Studenter bruker mer rusmidler enn før

Tall fra Shot-undersøkelsen 2018 viser en vesentlig økning i bruken av narkotika blant studenter. Alkoholkonsumet er også høyt.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 forteller om et stigende rusforbruk. Andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika holdt seg stabilt ved undersøkelsene i 2010 og 2014, men har nå økt med fire-fem prosent for begge kjønn og er så høyt som 27 prosent i årets undersøkelse. Alkohol har imidlertid økt lite i både mengde og omfang de siste årene, men er generelt høyt.

Narkotika øker betydelig

Det siste året har 19 prosent av studentene brukt narkotika. Av disse er det flere menn enn kvinner. Narkotikabruken er bemerkelsesverdig høyere blant de norske studentene som er på utveksling, enn innenlandsstudentene.

Politisk nestleder Martine Lysebo i Velferdstinget mener det er viktig å skape gode tjenester for studentene for å redusere rusmisbruken.

– Det viktigste Velferdstinget kan gjøre, er å endre holdninger. Som en av Sits største ressurskontakter må vi sørge for at Sit har gode nok tilbud som kurs og helsetilbud. I tillegg må vi bevisstgjøre de ulike foreningene og gi dem støtte, sier hun.

Cannabis mest utbredt av narkotika

Cannabis er tydelig det mest utbredte narkotiske stoffet. 15 prosent av studentene har brukt cannabis det siste året. En av fire mener at cannabis bør lovliggjøres, av disse over dobbelt så mange menn som kvinner. Halvparten av studentene er imot en legalisering, den resterende fjerdedelen vet ikke.

– Det er ikke bra at rusbruken øker. Jeg synes det er uheldig at så mange bruker rus i så store mengder, uttaler Samfundetleder Eirik Sande.

49 prosent av de mannlige studentene og 20 prosent av de kvinnelige tror at cannabisbruk gir liten eller ingen helserisiko, og blant disse sier hele 58 prosent at de ville brukt cannabis om det ble lovlig.

Alkoholforbruket holder seg stabilt høyt

Sammenlignet med Shot-undersøkelsen fra 2010 er resultatene så å si like, men har steget fra 2014, som var et framgangsår. Andelen studenter som drikker to-tre ganger i uken har økt fra tolv prosent i 2014 til 14 prosent i dag. Alkoholinntak på fem-ni enheter har økt med fire prosent (fra 49 til 53 prosent), mens i 2010 var det oppe i 57 prosent. 44 prosent oppgir et skadelig eller risikofylt alkoholforbruk, også dette på likt nivå som i 2010.

– Det er urovekkende at så mange rapporterer om et skadelig alkoholforbruk. Men dessverre er ikke resultatet overraskende, sier Sande.

Over 90 prosent av studenter drikker alkohol, og av disse drikker 14 prosent to-tre ganger i uken. Likevel har 62 prosent av studentene et ønske om flere alkoholfrie tilbud. Flere kvinnelige studenter enn mannlige mener at det drikkes for mye på studentarrangementer, og har latt være å delta på disse av den grunn. De uttrykker også i større grad et ønske om alkoholfrie studenttilbud.

– Generelt må vi alle bli inspirert til andre aktiviteter, og bruke frivilligheten i Trondheim som ressurs, sier Lysebo, som mener alkoholforbruket handler om holdninger og bevissthet.

Mange opplever konsekvenser av alkoholbruken

Så mange som 17 prosent oppgir at alkoholkonsumet deres har påvirket studiene eller studieresultatene negativt, mens hele 26 prosent svarte at det gikk ut over økonomien deres.

16 prosent sier at det har gått ut over søvnvanene, og over 14 prosent har havnet i situasjoner de har angret på i ettertid. Over syv prosent har angret på sex i alkoholruset tilstand. Nesten syv prosent tror at vanene deres har gått ut over deres mentale helse.

Studentersamfundets rolle

Foto: Jonas Halse Rygh Samfundetleder Eirik Sande.

– På Studentersamfundet har vi alkoholfrie tilbud, med alkoholfrie versjoner av all drikke man måtte ønske. Folk skal kunne komme uten å drikke. Vi har fokus på å også være et sted man kan drikke kaffe etter skolen. Jeg mener folk burde være mer bevisste på at det er mulig å være på Samfundet uten å drikke.

Han mener at Studentersamfundet som utested og organisasjon ikke har ansvar for å påvirke til en reduksjon, men at Samfundets medlemmer har et ansvar for å oppfordre og invitere andre til alkoholfrie arrangementer, på og utenfor Samfundet.

Andelen studenter som røyker daglig har holdt seg på et lavt nivå (1,7 prosent), mens antall studenter som snuser stadig øker, og er nå oppe i 20 prosent.