NTNU-student ble verdensmester i kettlebells

For tre år siden begynte Linnea Kårstad med kettlebell. Forrige helg ble hun verdensmester.

Foto: Antolji Kivrin

– Selv om det er en individuell sport var samholdet i gjengen veldig bra og viktig for at det gikk så bra som det gikk, sier hun.

Lagfølelsen til de norske var, i følge Linnea, mye sterkere enn hos mange av de andre, og da spesielt de russiske som hun beskriver som lavmælte og fokuserte.

Samarbeid på jobb

Kårstad studerer pedagogikk på NTNU, og startet med kettlebell sammen med en kollega på treningssenteret i hjembyen Førde.

– Etter hvert begynte vi å trene sammen, og den nye treningspartneren introduserte meg og to andre for sporten.

Denne gjengen på fire fra Førde utviklet et godt treningsmiljø, og ble med i NM i kettlebell for to år siden. I fjor klarte alle å kvalifisere seg til VM, der skulle det vise seg å gå veldig bra.

De fire fra Førde forberedte seg sammen til mesterskapet og Kårstad hadde opp til seks treningsøkter i uka. Tre av de som rene kettlebelløkter, og tre vanlige styrkeøkter.

– Tett opp mot VM er forberedelsene intensive, forteller hun.

Bondeidrett

Foto: Antolji Kivrin

Eller som Kårstad beskriver det som:

– Ti minutter med ren smerte.

Kettlebell, eller «giveroy» som det også kalles, skal antakelig ha sine røtter fra det russiske landbrukssamfunnet på 1700-tallet, der slitne bønder brukte vektene fra gården for å løsne opp i stive rygger.

Den moderne konkurransen som Kårstad og de andre elleve norske VM-utøverne deltok i, går ut på å ta så mange løft man klarer på ti minutter, uten at vektene er i bakken. I VM er det seks utøvere som konkurrerer om gangen og dommere avgjør om repetisjonene er godkjent eller ikke.

Den nybakte verdensmesteren beskriver kettlebell som en sport alle kan få glede av, og trekker fram to råd til nysgjerrige sjeler.

– Bare prøv, og finn noen å prøve med!

Kårstad forteller at det har vært viktig å sette seg personlige mål og konkurrere mot seg selv, og ikke alle andre for å lykkes.

– Veien videre nå er NM, som arrangeres om et par uker, men først må jeg slappe av, sier hun.