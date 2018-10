Kult eller Kultur? Hvorfor er Oral Bee så populær?

Konserten gir et innblikk i Oral Bees overgang fra Norges mest forhatte rapper til Norges #1 pimpgud-playa.

Man kan merke forventningen i det man går inn i Klubben på Samfundet. Konserten er utsolgt, og det er lett å fange opp at samtlige i salen har møtt opp for å få seg en solid fredagsfest. Festen sparkes av med den relativt nyetablerte artisten Zadeking. Han pumper ut låt på låt med musikk som best beskrives som tropisk trap. Dette er musikk det er lett å slippe seg løs til, og publikum hopper på muligheten. Zadeking gjør en god jobb med å koke opp stemningen i klubben før Mr. Pimp-lotion og Oral Bee gjør sin entre.

I det Oral Bee entrer scenen skjer det noe med stemningen i Klubben. Der Zadeking klarte å lage relativt god kok gjennom godt arbeid med publikum, trenger Oral Bee kun å vise fjeset sitt før ting går av hengslene. Han leverer låt på låt med tilgjengelig hip-pop som publikum responderer godt på. Konsertens klimaks er definitivt låta «Baris». Oral Bee spør om det er noen i salen som lever livet i baris, og før man rekker å respondere står det plutselig en haug med bare guttekropper i all sin svette prakt og steker med gutta fra Da Playboy Foundation på scenen.

Oral Bees overgang fra Norges mest forhatte rapper på tidlig to-tusentall til en solid booking som drar en god gjeng inn i lokalet per konsert må handle om hvor tilgjengelig musikken er, samt hvor lettbent og useriøse linjene han leverer på scena er. Det er ett eller annet merkelig pirrende med hvordan Oral Bee spiller på å befinne seg i gråsonen mellom å være Mr. Oral Meme og en av Norges best etablerte artister. Fordi det er kanskje ikke mulig å være en Original G når man kommer fra verdens rikeste land, men Oral Bee viser at selvironisk selvpresentasjon av seg selv som en pimp-gud playa med lett tilgjengelig poppete rap har vid appell hos det norske folk.

Kort Oppsummert: Kulten rundt Oral Bee må være en sosialantropologisk mastergrad verdig.