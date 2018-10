Et ustoppelig lokomotiv

Med prosjektet Steamdome brakte Ola kvernberg Byscenen til kokepunktet lørdag. Dette rytmebeistet får man rett og slett ikke nok av.

Kvelden er preget av løssluppen improvisasjon og fjellstø grooves som borer seg inn i beina og tar over kroppen. Det er helt umulig å stå stille med en slik rytmeseksjon, bestående av Oluf Olsen, Erik Nylander, og Nikolai Hængsle Eilertsen. Når du først har gått ombord på det ustoppelige lokomotivet Steamdome, er det ingen vei tilbake. Senk skuldrene og nyt ferden.

Det mest imponerende er hvordan bandet klarer å holde koken over så lang tid, uten å dabbe av eller overbelaste lytteren. Et riff kan rulle og gå i tjue minutter, og aldri bli kjedelig å høre på. Det kommer alltid et stikk fra en trommis eller et støt fra orgelet i grevens tid, og resten av bandet plukker det opp og bygger videre med soloer og brekk i hytt og pine.

Slik blir låtene strukket, tøyd på, og lekt med, og får et helt nytt liv på scenen. Dette er virkelig levende musikk, som får puste og utfolde seg slik den selv vil. Låtene er litt annerledes hver gang, men alltid like hardtslående, og alltid like groovy.

Jeg ble også lettere overrasket over mangfoldet blant publikum. Prog er jo generelt en litt nerdete guttegreie, men på denne konserten kunne man observere både gutta krutt og verdens beste jenter stå og digge musikken i et hav av skjeggete gamle menn. Jeg fikk altså fordommene mine både motbevist og bekreftet i samme øyekast. Konsertgjengerne i Trondheim fortsetter å overraske.

Dette er sikkert den fjerde gangen jeg nå har sett Steamdome live, og jeg blir bare ikke lei. Den urokkelige grooven Eilertsen og Olsen står for, Blomstrøms himmelske gitarspill, og Kvernbergs virtuose fele-traktering slår bare ikke feil når de møtes. Har du ennå ikke sett Steamdome må du få fikset det.

