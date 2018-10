Ta-De-Du til topps under NM i studentrevy

Annethvert år arrangeres NM i studentrevy under UKA i Ås. Trondheim stilte med UKErevyen Ta-de-Du, og gjorde nesten rent bord av prisene.

Fredag 19. oktober gikk NM i studentrevy av stabelen i Ås. Deltakere fra Trondheim, Bergen, Oslo og Ås stilte opp for å konkurrere om de gjeve prisene. Her stikker også vinneren av gårde med en direkte kvalifisering til NM i revy på Norsk Revyfestival på Høylandet som finner sted i 2019. Under UKA i Ås var de aktuelle prisene beste sketsj, beste monolog, beste revynummer og beste sang. Bergen sanket inn prisen for beste sketsj med sketsjen «paraply» som kanskje ikke så uventet handlet om regntøysmote. Resten av prisene håvet derimot Ta-De-Du inn.

Udødelig tema: Tissen

Det musikalske innslaget «Fikse Litt» tok seieren for beste revynummer, samt beste sang. Teksten omhandler ikke annet enn det koselige temaet «tissen» og hvilke estetiske muligheter plastisk kirurgi åpner for dette området, setter man religion litt på sidelinjen.

Revysjef for UKA-17, Sofie Afseth, mener suksessen bak nummeret er en kombinasjon av at det er et flott musikalsk innslag, med artig gospel og flinke artister, samt at sketsjen tørr å si noe.

– Det er et show med brodd. Den tørr å si noe, tørr å skarke litt og den sparker på riktig måte. Vi hadde som mål å vise at vi er studenter og at det er lov å tulle litt med sensitive temaer. Dette føler jeg vi fikk bra til i sketsjen, sier Afseth.

– Cava e de æ pæss når æ drikk karsk

UKErevyen vant også prisen for beste monolog med sketsjen «Trønderkajlln Realestate». Her møter vi en eiendomsmegler og blodekte trønderpatriot som på visning selvsagt serverer karsk fremfor cava.

– Det var veldig morsom at vi vant med Trønderkajlln Realestate fordi det er en sketsj som kanskje er artigst for trøndere. Tror gjengen var spent på hvordan tilbakemelding de skulle få i Ås hvor de ikke nødvendigvis har like god kjennskap til Trønderkulturen, forteller Afseth.

Videre til Norsk Revyfestival

Med prisen for beste revynummer sikret UKErevyen seg direkte kvalifisering til NM i revy på Høylandet i Trøndelag i 2019. Dyktig indruktør, skribenter, utøvere, mangfoldige timer på tekstrevisjon og generelt tett samarbeid er grunnen til at UKErevyen har gjort det så bra, mener Afseth.

– Det hadde vært gøy å bli norgesmestre. Vi fikk en selvtillitsboost på fredag, så nå er det bare å kjøre på, sier Afseth.