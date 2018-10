Hubbabubbaklubb - Drømmen drømmerne drømmer

Magikernes intensjon var storslått prestasjon, min konklusjon var glansbildeperfeksjon.

Drømmen drømmerne drømmer er et album med spennende og variert produksjon. Deep house og funky downtempo blir blandet med morsomme tekster som blant mye annet handler om å søke tilflukt i sitt indre, og om en forelsket stalker. Tekstene balanserer på en fin linje mellom klisje og genialitet på en måte som gjør at man trekker på smilebåndet. Albumet består av en rekke låter, alle hits på hver sin måte. I mangel på spalteplass må jeg allikevel med hjertet i halsen velge bort en god del av låtene.

Låta «Tomme lommer» starter kabalen med en groovy basslinje og fire linjer som blir gjentatt gjennom hele sangen. Disse fire linjene burde til en viss grad treffe alle musikkelskende og fattige studenter, det treffer i hvert fall meg.

«Intensjon» er en sang om et forhold inngått på ulike premisser - «Hennes intensjon var evigvarende fusjon, men min intensjon var en bitte-liten distraksjon». Det siste ordet i hver linje ender på «-on» gjennom hele sangen, og dette fungerer som en morsom innpakning av en tekst får sagt mye med få ord.

LES OGSÅ: – Panda Pandas debutskive eksperimenterer, sjarmerer og innoverer.

Låta som ble sluppet som singel, «Eddie & Suzanne», er det mest funky innslaget på albumet. Den åpner med saftig synth som spretter på trommene, og som setter opp tempoet og skaper en lett stemning i refrenget. Teksten er basert på den svenske spillefilmen av samme tittel fra 1975.

Låta «Lasaron» forteller en historie som løper fra en kveld til dagen etter. Jeg-personen er på besøk i en annen by, og legger an på en bartender med skjulte intensjoner om å rane stedet hun jobber på, men ender med at en «luring var blitt lura, og en kjeltring var blitt satt på plass».

LES OGSÅ: – Orions Belte har klart å lage et eget lite univers med sine 35 minutter med musikk.

Produksjonen gjennom hele albumet holder lytteren på tærne med uventede endringer og et utvalg av feite synther. Til tross for dette er det fortsatt tekstene som er albumets sterkeste side. Med Drømmen drømmerne drømmer har Hubbabubbaklubb vist hvilken tyngde de har når det kommer til dansete rytmer og låtskriving. Dette er en sterk kandidat til årets album, og en av de beste norske platene jeg har hørt.