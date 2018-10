Farao - Pure-O

Overraskende overganger stiller krav til lytteren, mens industrielt og atmosfærisk forenes i nostalgiske lydbilder på Faraos andrealbum.

Forestill deg en blanding av disco a là Soviet, instrumentell synth og hyppige rytmeskifter, toppet med en kjølig, grasiøs vokal, og vi nærmer oss kanskje helheten på Faraos andrealbum. Tre år etter Till It’s All Forgotten kom ut, vekket det stor entusiasme i både europeiske og norske musikkmedier da albumet ble annonsert i august. Publikumshjertene som gledet seg befant seg trolig også langt utenfor Norges grenser da den Berlin-baserte artisten slapp Pure-O. Albumet er, om mulig, enda mer eksperimentelt enn forløperen, og kanskje også mer modent i så måte.

Singel-låta «Marry Me» er et organisk stykke synth-pop der industrielle rytmer møter en kjølig vokal som på ironisk vis formidler fortellerens skepsis til ekteskapet. «Lula Loves You» viser artistens forkjærlighet for harpe vevet inn i en elektronisk synth-pop-miks, mens «Get Along» veksler tunge rytmer med et smått kakafonisk refreng. Et nostalgisk lydbilde til tross knytter en vokalteknikk, som forøvrig minner sterkt om Aurora, både «Cluster of Delight» og refrenget på «Luster of the Eyes» til sin musikalske samtid.

Gode album krever et par lytt, og Pure-O er lovende i så måte: Rytmeskifter gir en humpete dynamikk som ikke er bare lett å fordøye. Platas høydepunkter er likevel singellåta «The Ghost Ship » og «Cluster of Delights » – låter som lar de suggerende rytmene spinne ut uavbrutt noe lengre, mens temposkifter står for dynamikken.

Beskrivelser som putter henne i sjangeren indie-pop til tross er sjangerplasseringer mildt sagt konforme for Jahnsens musikk. Helheten er uforutsigbar, og dét er kanskje Faraos varemerke framfor noe: Kjente mønstre viker for utforskingen av det som er uventet og spennende. Om følelsen av at musikken truer med å bikke over i det enerverende forsvinner fullstendig, gjenstår å se. Enn så lenge er Pure-O uansett en plate som vokser på deg.