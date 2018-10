Hardcore-kos på Tyven

Tettere kontakt med publikum og et stødigere energinivå bringer Bokassa til nye høyder.

Etter eget utsagn er de bandet som har gjestet nedlagte Familien flest ganger. Nå er Bokassa tilbake på det nyoppstartede Tyven, som ligger i de samme lokalene. En relativt liten scene for et band som bare om noen få måneder skal ut på turne med det o store Metallica.

Under oppvarmingsbandene Bomerang og Lâche er vokalist Jørn Kaarstad allerede ute og mingler med publikum. Bokassa er et trondheimsbasert band som består av en gjeng veldig jordnære karer. De elsker å kødde med publikum mellom låtene.

De fyrer av showet med to singler som er nye av året og muligens starten på et nytt album, «Hellbilly Handfishing» og «Only Gob Can Judge Me». Pitten i front, som består av trofaste, unge fans og undertegnede, går i gang med moshing og headbanging umiddelbart. Selv om det er utsolgt består publikum av mange gamle travere som står trygt og godt på rekke med god avstand til gjengen som hopper rundt foran.

Les også: – Fem tips til deg som er rasshøl i forelesning

Vokalist Jørn Kaarstad og bassisten Bård «Rockebård» Linga har det gøy på scenen. De har god kontakt med publikum og gjør det gøy å se på. Trommisen er i baris etter første låta. Da vi så dem på Verkstedhallen i vinter, varma de opp for The Good The Bad and The Zygly. Nå headliner de selv og riffene er blitt tightere og stødigere. Det er tydelig at de øver for en stor turné. Energinivået har i alle fall ikke endret seg. Når bangere som «Walker Texas Danger» Og «Immortal Space Pirate» spilles, tar det skikkelig av og selv gubbene bak i radene må nikke takta.

En stor og positiv forandring som Bokassa har innført siden Verkstedhallen er en tettere kontakt med publikum. I tillegg har energinivået blitt stødigere, der det tidligere gikk mer i bølger. Man la merke til dette fra starten da moshpiten poppet opp nesten øyeblikkelig og holdt seg helt til den siste låten.

Utover dette var alt på den tekniske fronten helt topp, og jeg skjønner at det blir skikkelig spennende å finne ut hva de kommer til å finne på i framtiden.

Konserten avsluttes med «Five finger fuckhead» etter ønske fra en blodfan som har trykket opp en t-skjorte der det står «spill Five Finger Fuckhead» foran og «Bokæssæ» bak. Han er en gjenganger på Bokassa-konsert og alltid i samme antrekk, og får sine 15 sekunder på scenen til stor applaus¨fra resten av publikum. Vi går svette og fornøyde fra Tyven og gleder oss til å se hvor langt denne hardcorepunk-trioen kan nå, nå som de skal ut i Europa. Blyforgiftning heier på dere!

Les også: – Etter denne buffeen kommer du til å pisse olje