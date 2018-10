Første slipp til Pstereo 2019

Pstereo har sluppet de fire første artistene til festivalen i august 2019, og byr på både indie, hardrock og rap.

Kvelertak blir beskrevet som et av de mest nyskapende hardrockbandene på norsk jord, og i august 2019 gjester de Pstereo for tredje gang. Denne gang med ny vokalist i front.

Rapperen OnklP har de siste årene hatt suksess både med egne prosjekter, og i samarbeid med andre. Låta «Styggen på ryggen» ble kåret til årets låt under P3-gull i 2014. Med den seneste låta si, «Føler meg bedre», skal han ta Norge med storm på ny. I august 2019 kommer han til Pstereo for første gang.

Den britiske rapperen Little Simz har med to studioskiver, «A Curious Tale of Trials + Persons» og «Stillness in Wonderland», høstet skryt fra Kendrick Lamar, i tillegg til å ha turnert med Lauryn Hill og Gorillaz. Nå kommer hun til Pstereo, og vi kan forvente en miks av soul, R&B, grime og rap med organiske, jazzaktige rytmer.

Det siste slippet er Girl In Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter. Nylig ble hun kåret til Årets Urørt med låta «I wanna be your girlfriend».

Pstereo arrangeres på Marinen i Trondheim 15. - 17. august 2019.