Medisin(revy) mot vinterdepresjon

Medisinrevyen «Ekkokammer» sjarmerer stort sett med flinke skuespillere og musikere, flere gode sketsjer og et par gullkorn.

Premieren på «Ekkokammer» var fra første stund preget av særdeles god stemning fra publikum. Det tok heller ikke lang tid før den gode stemningen ble matchet av showet. Et fengende musikalnummer startet det hele, hvor både skuespillere, dansere og band imponererte.

Fra første sketsj utmerker skuespillerne Kari Bakke og Viel Carlsen seg, spesielt sistnevnte, som fikk publikum til å le godt med herlige ansiktsuttrykk og god timing. Det var også disse to som hevet nivået på den gjennomgående historien om tittelens ekkokammer som i første halvdel hadde noen av de mindre engasjerende sketsjene. Heldigvis plukker historien seg opp betraktelig etter at første halvdel avsluttes med en avsløring og en herlig versjon av The Book of Mormon sin sang «Spooky Mormon Hell Dream». Likevel, gjennomgående i disse sketsjene var det stort sett Bakke sin vaskedame og Carlsen som fikk publikum til å le mest.

Gjennomgående bra var også bandet, som virkelig imponerte med sin gjennomføring av sangen nevnt over, og som opprettholder god stemning og kvalitet gjennom hele kvelden. Kulisser, lyd og lys var også godt gjennomført, selv om det enkelte ganger var vanskelig å få med seg ordene i sangene over musikken.

Blant de andre sketsjene i første halvdel var det flere som fikk meg til å le høyt og generelt humre nesten kontinuerlig. Det må understrekes at dette er en revy for alle. Det trengs ingen kunnskap eller tilknytning til medisin for å finne selv de medisinfokuserte sketsjene morsomme.

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen Fra sketsjen 'Sarkasme til besvær'

sketsjer som var helt greie, om enn noe forglemmelige, og så var det dessverre en uheldig en. Sketsjen 'Sarkasme til besvær' benyttet seg av lite gunstige, asiatiske stereotyper hvor en nordmann besøker Nord-Korea. Dette er trist da hovedvitsen i sketsjen var morsom og var på ingen måte avhengig av uheldige stereotyper for å fungere.

Heldigvis holder resten av showet høyt nivå. Andre halvdel har mange herlige sketsjer og var godt hjulpet av at hovedhistorien hadde kommet skikkelig i gang. I andre halvdel var også de beste musikalnummerene: en morsom hyllest av Trondheims nest beste fotballlag, Ranheim, samt en rolig og fin «Du er der» sunget svært godt av Ingrid Heir, med støtte fra Thomas Løkeland Evensen.

Alt i alt var dette en veldig god revy som ble mottatt med mye latter fra publikum og som imponerte med sine musikalnummere. Hovedhistorien kunne vært mer engasjerende fra starten og en sketsj burde kanskje vært litt mer gjennomtenkt. Likevel vil jeg sterkt anbefale den til alle som føler de trenger en god latter i disse mørke novemberdager.

