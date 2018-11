Hver bidige billett ble borte

Halvannet minutt etter salget åpnet var alle billettene til vårens konserter med Karpe revet vekk.

Da billettene til Karpe-konsertene i Storsalen ble lagt ut for salg fredag, gikk det tomt etter halvannet minutt. Stor pågang førte til at flere studenter som satt klar klokka 9 ikke fikk billett.

Den 15. og 16. mars kommer hele norges Karpe for å spille i Storsalen på Samfundet. Allerede halvannet minutt etter billettene ble sluppet, var det tomt. Alle billettene ble revet bort på rekordtid. Slik pågang har det ikke vært rundt en konsert på Samfundet siden Highasakite spilte der i 2016.

Foto: Mona Storvik FRUSTRERTE: Reaksjonene på Jodel lot ikke vente på seg

– Vi hadde store forhåpninger til salget, og vi har brukt mye ressurser på å promotere Karpe-konsertene slik at flest mulig skulle ha mulighet til å få det med seg. Det er gøy å se at vi treffer studentene med bookingen, sier Gabriel Berntsen Alfnes, pressekontakt i Lørdagskomiteen til Under Dusken.

Det er ingen tvil om at Karpe er populære blant studentene i Trondheim, og mange ble skuffet da nettsiden krasjet grunnet den enorme pågangen.

Foto: Mona Storvik OVERBELASTET NETTSIDEN: Dette viste nettsiden for mange som ønsket å kjøpe billeter til Karpe konsertene fredag morgen

– Jeg satt klar klokka 9 for å skaffe meg billett, men etter å ha skrevet inn kortinformasjonen min sluttet siden å fungere. Jeg prøvde flere ganger, men fikk feilmeldinger, forteller student Edgar Aksel Tandberg.

Han sier at svært få av hans venner klarte å få tak i billett.

Lørdagskomiteen er kjent med at det var tekniske problemer og at det gikk tregt - for mange prøvde å komme gjennom på siden. De er også kjent med at det er et generelt problem at enkelte kjøper mange billetter, for så å selge de videre på svartebørs.