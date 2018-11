Mats Dawg fyller tomrommet på Lokal bar

Bergens best bevarte hip-hop hemmelighet holder det ekte fra start til slutt på Lokal.

Det var ikke all verdens med oppmøte på Lokal Klubb i anledning Mats Dawg og Stundom session nummer 16, noe man knapt merket etter Daogen hadde gjort sin entre. Med selvsikkert kroppsspråk og en trygghet på egen vokal man sjeldent opplever live, fylte Mats Dawg opp tomrommet i salen uten problemer.

Konserten starter i det Daogen og DJ Girson kommer traskende bedagelig inn en halv time etter opprinnelig tid, og ganske hverdagslig begynner å knote litt på miksebrettet mens en representant fra Stundom records gir begge en introduksjon. Stemningen snus rimelig fort i det Girson spinner i gang den første låta og Daogen løfter mikrofonen. Det er ikke et snev av tvil om hvorfor folk har møtt opp, og Mats Dawg er sjefen i rommet fra konsertstart til konsertslutt.

Han gjør en god jobb med å varme opp publikum, og får belønning for strevet i når han fremfører låta «Opp i røyk» til umiddelbar respons fra salen. Derfra går det bokstavelig talt bare en vei, og under fremførelsen av låtene: «En vei», «Vannseng» og avslutningslåta «Sensasjonell» er det veldig god kok blant publikum.

Til å være en artist som for menge kan oppfattes som perifer, om de så i det hele tatt har hørt om han, fremstår Mats Dawg som en dreven artist på scenen og leverer linjene med en selvsikkerhet som får mang en annen norsk rapper til å fremstå som en utrygg tenåring til sammenligning. Ut i fra konsertopplevelsen virker det som om det er hold i påstanden om at Daogen er din norske favorittrapper sin norske favorittrapper, og det er nesten så man er glad for at man slapp å dele han med et stappfullt lokale.