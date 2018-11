Nesten klar for å stå på egne ben

Emir skaper ekstremt god fest i Klubben, men må fortsatt støtte seg på sanger fra Sushi x Kobe for å gjøre det til en fullverdig konsert.

Emir trenger ikke lange tiden på scenen for å sette igang festen i Klubben. Han er i konstant bevegelse, men danser ganske introvert rundt på scenen mens han framfører låtene sine. Publikum responderer godt på de dansbare melodiene, og bandet, anført av Vetle Junker, gjør en god jobb med å krydre konsertens musikalske aspekt med kule overganger mellom låtene.

Ting i Klubben begynner virkelig å ta av idet Charlie Skiien kommer inn på scenen og bidrar på låta «Hvis vi må». Her begynner Emir endelig å være mer direkte i kontakten med publikum, noe som belønnes med økt respons fra publikum.

Herfra er det en god oppbygning i konserten, og stemning virker å stige eksponentielt med hver låt som kommer. Med låtrekka: «Mer av deg», «Aldri for mye» og «10 ting», får Emir samtlige nordmenn til å legge vekk alt de eier av sosial reservasjon og delta fullt og helt i festen han koker opp i Klubben.

– Det blir så farlig god stemning at en eventuelt knekt nese egentlig virker som en helt ok pris å betale for å delta på festen.

Det blir nesten for mye av det gode når personen foran meg danser så hardt til musikken at han holder på å knekke nesen min med bakhodet sitt. Når Emir følger opp med to av sine største hits, «Alltid» og «Faller», blir det så farlig god stemning at en eventuelt knekt nese egentlig virker som en helt ok pris å betale for å delta på festen.

Konserten rundes, til publikums begeistring, av med Sushi x Kobes mest strømmede låt på Spotify: «Tenker feil». Det er nesten litt trist at konsertens klimaks ikke er en av Emirs solo-låter, men det går egentlig fint fordi det passer så godt inn med feststemningen i Klubben.

Alt i alt leverer Emir en av de bedre konsertene jeg har fått gleden av å oppleve på Samfundet. Det virker likevel som at soloprosjektet hans ennå ikke helt har dybden i albumkatalogen som trengs for å underholde publikum i underkant av en time. Det er kanskje ikke så rart når hans ene album varer i 22 minutter. Likevel, det Emir viste av seg selv på scenen i Klubben lover veldig godt for framtidige opptredener.

