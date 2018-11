Hvordan overleve i kollektiv

Å bo i et kollektiv kan være en kamp. En kamp det føles som du aldri kan vinne. Her er fem råd til hvordan du kommer litt nærmere seier.

Sjansen er stor for at du må bo noen år i kollektiv som student. Kollektiv byr på initiativløs sosialisering samtidig som det bidrar til å gjøre studentøkonomien litt mindre kvelende. Noen ganger kan dessverre bosituasjonen medføre frustrasjon, raseri, og hat.

1. Invester i en oppvaskmaskin

I følge uoffisiell forskning gjort av undertegnede, skyldes mye av frustrasjonen i et kollektiv skitne tallerkener og kjeler som blir stående både i vasken og på kjøkkenbenken. Selv om kollektivet skulle ha forsøkt å være føre var, og avtalt at alle tar oppvasken sin med en gang, må en for all del ikke stole på at dette blir fulgt opp.

Oppvaskmaskinen vil – samtidig som den redder deg fra å se stabler med skitne tallerkener – minimere konflikter i et allerede konfliktutsatt hjem. Den er en hellig desinfiserer av forholdet mellom deg og dine samboere.

2. Vaskeliste

Faktorer som bremsespor i toalettet, svidde matrester på komfyren, samt dvask og oppløst mat i sluket, kan få den mest fattede kollektivbeboer til å klynke i fortvilelse. Dersom kollektivet innvier en fast rutine på hvem som vasker hva og hva som vaskes når, kan man minimere skadene. I tillegg til renere fellesarealer vil du alltid ha kontroll på hvem du skal rette din vrede mot.

Om det så er noe fandenivoldsk i deg som vil gjøre hverdagen verre for dine samboere: Vask dårlig. Eller ikke vask i det hele tatt. La opprøret lede deg inn i hjemløshetens eventyrlige baner.

3. Aggresjonshåndtering

Du vil oppleve å bli sint. For å håndtere aggresjonen er en løsning å begynne å trene kampsport. Det vil være forløsende å slå på en pute mens du forestiller deg ansiktet til personen som ikke klarer å bruke en dobørste. Annen trening som kan hjelpe på aggresjonen er eksempelvis spinning, pump og andre vonde gruppetimer. På Sit sine treningssentre har du mye å velge mellom.

Dersom det mot formodning ikke skulle fungere å få ut aggresjon på trening, er passiv- aggressive post-it lapper til for de svakeste av oss. Og om passiv-aggressiviteten først har tatt deg, kan det være lurt å se etter et nytt hjem.

4. Meditasjon og “tålmodighet”

God tålmodighet viser seg ubestridelig som en fordel når du bor i kollektiv. Å prøve og la være å irritere seg over den minste ting vil, samtidig som kollektivopplevelsen blir mer harmonisk, gjøre deg til et bittelitt bedre menneske. Velg kampene dine etter hva som gjør vondest å leve med. Når ergrelsen melder sin ankomst er det lov å forsøke å holde den tilbake. Det finnes et bredt utvalg av meditasjonsapper du kan prøve før du tar initiativ til rabalder.

5. Ha litt tid for deg selv

Om alt skulle gå ad undas: Ta en pause. Flykt i noen timer, dager eller uker, og få litt rom mellom deg og kildene til dine gremmelser. Bruk litt tid på å hate kollektivet og få utslipp for din innesperrede frustrasjon til en venn som kun ser din side i saken. Kanskje begynner du til og med å savne samboerne dine litt, og gleder deg til å komme hjem og se klesvasken som har hengt til tørk i en uke.

Hvis du likevel ikke får liret av deg nok forbarmelser til dine venner startet “Lykkelitenen” en tråd på Kvinneguiden i 2011 titulert “Suttretråden for oss i kollektiv”. Her kan du sutre og søke vennskapet du ikke finner i kollektivet ditt.