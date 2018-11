Spis fredagstacoen din her

Grenaderen revolusjonerer ikke taco-konseptet, men server solid mat til en billig penge.

Tacobuffé Hvor: Vertshuset Grenaderen, Kongsgårdsgata 1E. Vi spiste: Tacobuffé. Pris: 100 kr. 35 kr i tillegg for ubegrenset kaffe og softis. Tidspunkt for buffé: Fredager kl. 16–19. Studentrabatt: Nei. Hvem passer det for: Den skrubbsultne. Klientell: Eldre damer og småbarnsfamilier. Utsikt: Koselig lokale. Vegetar: Ja. Rullestolvennlig: Relativt. *Insidertips: Drikk ølen din et annet sted! Her må du punge ut nesten 90 kr for 0,4 l.

– Dette kan bli et nytt favorittsted, sier en tydelig imponert Gastromat.

På anlegget spilles Leonard Cohen, og foreløpig er bare noen få bord opptatt av kvinner fra den eldre garde. Etter en times tid fylles lokalet opp av enslige menn og småbarnsfamilier.

Både for pingler og tøffe gutter

De to anmelderne bestiller hver sin tacobuffé, og får utdelt hver sin tallerken av den hyggelige og effektive servitrisen. Buffeen dekker hele to langbord, og er godt utstyrt. Her er det noe for enhver smak: to typer skjell, tortillas i to størrelser og utallige toppinger.

– Her har de i alle fall gjort én ting rett: utvalget. De har tilrettelagt for både små og store mager, samt for trente og sarte ganer, sier Piffi.

Det meste av tilbehøret er dessuten hjemmelaget, som salsaen. Buffeen skjemmes likevel av et par enklere løsninger. Ananas, mais og bønner er alle fra boks, og sistnevnte er dessuten ikke varmet opp. Det er slikt som skuffer den gastronomisk bevisste Piffi. Han har høyere forventninger enn som så, nå som han først har valgt å spise taco ute i stedet for hjemme. Men Gastromat rynker ikke på nesa av den grunn, og lesser på med boksmais.

– Oi, dette var som en flamme i munnen! Mon tro om de lager egen krydderblanding til kjøttet, sier Gastromat fornøyd.

LES OGSÅ: Ikke spis middagen din her

Smakløs guacamole

Og det smaker vitterlig bedre enn billigkrydderet fra kjedebutikkene. Dessuten kan man velge mellom to kjøttdeiger, én sterk og én mild – enda et tegn på at Grenaderen har tenkt universell utforming i matveien. En svær brande på nabobordet er ikke så barsk som han ser ut til, for de to anmelderne overhører en kommentar om at kjøttdeigen er for sterk.

– På denne måten får også pinglene noe å spise, sier Gastromat mens han forsøker å skjule et hånflir.

Guacamolen er derimot en eneste stor bommert. Guacamole skal smake mildt og kremet, og kun bestå av avocado, samt litt hvitløk, salt, pepper, en skvis lime og eventuelt litt chili og koriander for å heve smaken. Men på Grenaderen har kokken tolket «mild og kremet» som «direkte smakløs». Deres dårlige imitasjon av guacamole tjener ingen hensikt annet enn å fylle tacolefsene. Dessuten har de blandet inn store tomatbiter.

– Tomat hører ikke hjemme her. Dette er en hån mot guacamolens natur, sier Piffi med kjennermine.

LES OGSÅ: Jakten på bærekraftig fredagstaco

Ubegrenset softis til 35 kroner

Dessert må også til. I den ene enden av lokalet er det nå en enorm aktivitet. Her finner man nemlig en softis-maskin, noe stedets yngre gjester benytter seg grovt av. Og det har også våre to garvede gourmeter tenkt til å gjøre. For 35 kroner ekstra kan man forsyne seg så mye man vil av is og kaffe.

– Alt i alt en solid buffé, sier Piffi.

– De har noe for enhver smak. Og til denne prisen blir det fort like billig eller billigere enn å spise hjemme, sier Gastromat i det han slurper i seg en tredje softis med nøttestrø.