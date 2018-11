Laktoseintolerant laks

Rist sesamfrø i en tørr stekepanne på middels varme i et par minutter. Sett til side.

Tørk laksefiletene med tørkepapir og del i mellomstore terninger, krydre med salt og pepper og stek hurtig på høy varme (ta ut bitene av pannen mens de fortsatt har en rå kjerne for et saftigere resultat).

Ha nudler blandet med litt av sausen over i en bolle eller et serveringsfat. Topp med avokado, gulrøtter og mango. Legg deretter på laksebitene og strø over sesamfrø, cashewnøtter og mer av sausen.