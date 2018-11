Fortellingen bak et av tidenes beste album er som tatt rett ut av en såpeopera.

Heftige romantiske forviklinger, ryktespredning, kokain og pengesløsing av astronomiske dimensjoner. Høres ut som en over middels vellykket kveld i Bodegaen, men de samme stikkordene kan også brukes for å beskrive Rumours - tidenes breakup-album av Fleetwood Mac. Den kaotiske historien bak dette klassiske albumet går nemlig enhver Bodega-aften en høy gang hva gjelder både rusmisbruk og romantiske intriger.

Etter å ha skiftet ut medlemmer oftere enn gjennomsnittspersonen skifter ut sokker siden oppstarten i 1967, slo Fleetwood Mac for alvor igjennom med sitt selvtitulerte album fra 1975. Bandet bestod på dette tidspunktet av Mick Fleetwood, Christine og John McVie, Stevie Nicks, og Lindsey Buckingham. Mens Fleetwood og ekteparet McVie hadde lang fartstid i bandet, var Nicks og Buckingham nylige tilskudd. Akkurat denne lineupen, som var Fleetwood Macs tiende, viste seg å være en vanvittig suksessoppskrift. De utfylte hverandre perfekt, kjemien var på plass, og salgstallene gjenspeilet nettopp dette. Plateselskapet var mildt sagt utålmodige etter å få produsert en oppfølger til suksessen, men bak den flotte fasaden gjorde personlige problemer det vanskelig for bandet å samarbeide.

Fire affærer og en skilsmisse var bare starten på problemene. Christine og John var midt inne i en bitter skilsmisse etter åtte års ekteskap, delvis utløst av affærer på begge sider. Stevie og Lindseys av-og-på-forhold nærmet seg bristepunktet. De to førstnevnte snakket rett og slett ikke sammen under innspillingen av Rumours, og par nummer to valgte den effektive kommunikasjonsmetoden «offentlig utskjelling». Mick Fleetwood, på sin side, fant ut at kona hadde en pågående affære med et tidligere Fleetwood Mac-medlem, og fant trøst i en egen affære med Stevie Nicks. Ikke fortvil hvis du sliter med å ha oversikt over de romantiske koblingene, sannsynligvis hadde de det heller ikke selv.

Pressen viste stor interesse for medlemmenes privatliv, og nye rykter ble daglig spredt og satt på trykk. Men spille inn album skulle de altså, denne gjengen som knapt klarte å være i samme rom. Ting ble kastet, skjellsord ytret, og isfronter etablert. I tillegg til de relasjonelle utfordringene, eller kanskje som en konsekvens av disse, hadde samtlige medlemmer et latterlig høyt forbruk av kokain. Mick Fleetwood alene brukte titalls millioner på dop i løpet av 70- og 80-tallet. Dyrkjøpt studiotid ble ofte brukt på utagerende festing framfor øving og låtskriving.

Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende at en gjeng rockestjerner ruser seg, er utro mot hverandre, eller kaster bort tiden i studio på festing. Det oppsiktsvekkende med Rumours er at når bandets medlemmer ikke en gang var på talefot, kanaliserte de alt kaoset, sinnet og frustrasjonen inn i musikken. Jada, det finnes en haug av bitre kjærlighetssanger med inspirasjon fra virkeligheten. Mer sjeldent er det at de to rivalene/elskerne opptrer på samme låt. De rå følelsene ligger tjukt utenpå framføringen av tekstene som ble skrevet om og til de andre bandmedlemmene.

Det tok elleve lange og kaotiske måneder, men sluttproduktet ble et album uten sidestykke i musikkhistorien. Rumours har rett og slett alt. Er du gira på bangers? Tåredryppende fortellinger om et forhold i oppløsning? Passiv-aggressive ballader du kan sende til eksen din klokka to natt til søndag etter et kvart glass vin? Flaks da, at legendene i Fleetwood Mac har laget dette mesterverket til akkurat deg. Rumours og historien bak er en fin påminnelse om at det går an å snu en mildt sagt stygg situasjon til noe vanvittig vakkert. En oppløftende tanke å ta med seg inn i helga (og Bodegaen)!