Inkludering trenger ikke være en stor og vanskelig oppgave.

«Jeg håper du har plass, jeg kommer helt alene og har ikke med noe lass» synger Cezinando foran en fullstappet storsal. Det er vanskelig å tenke på noe annet enn fellesskap og inkludering. Og det er akkurat det vi i Norsk Start Trondheim håper at enda flere vil bidra med. Vi ønsker at Trondheim skal bli en enda varmere og mer inkluderende by med plass til alle. Ingen skal være alene. Vi ønsker ikke at noen skal føle seg på utsiden og at det ikke er plass, for plass er det så absolutt.

I 2016 og 2017 ble det bosatt i overkant av 20 000 flyktninger i landet vårt, og selv om man ikke leser like mye i media om dette lenger, er behovet for varme og plass like stort. Noen kommer alene, og andre uten en eneste forståelse om hva som venter dem i denne nye og fremmede kulturen. Vi håper du har plass til et lite smil, til å slå av en prat på bussen og til å gi litt mer varme.

Inkludering trenger ikke være en stor og vanskelig oppgave. Det kan handle om noe så enkelt som å vise interesse og gi litt mer av seg selv i hverdagen. Å tenke at dette ikke er noe som angår en selv er en skremmende tanke. Vi må gjøre det vi kan, enten det er lite eller stort, for å skape et varmere og mer inkluderende Norge. Fellesskap, vennskap, tilhørighet og å føle seg velkommen er ikke noe som oppstår av seg selv, men av at man blir møtt av imøtekommende og åpne medmennesker. Vi må tørre å utfordre den ellers ganske lukkede kulturen vi har i Norge.

Studentene har mulighet til å gjøre Trondheim til en varmere by. De kan forebygge ensomhet både blant studenter og bosatte flyktninger i Trondheim. Vi tror på fellesskap, godhet og mangfold. La oss lære av hverandre og spille hverandre gode. Vi ønsker å oppfordre alle til å gå ut av komfortsonen og vise at de har plass til små, men viktige forskjeller i hverdagen.

Vi håper du har plass.