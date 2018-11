Studenttinget har valgt ny leder

Torsdag kveld ble den nye lederen for Studenttinget valg, i tillegg til Studenttingets arbeidsutvalg.

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan og er deres offisielle stemme inn til institusjonen. På torsdag valgte Studenttinget 2019 Cecilie Bjørnsdotter Raustein som ny leder.

– NTNU må ta ansvar

Sammen med lederkandidatene Oskar Dale og Lars Føleide svarte den nye lederen på salens og tingets spørsmål om Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (Shot), akademias framtid på NTNU, og fremming av Studenttinget i studentenes hverdag.

— For meg, som talsperson for Studenttinget, blir Shot-undersøkelsen en svært viktig sak i året som kommer. NTNU må ta en større del av ansvaret for studentenes psykososiale helse. I tillegg trenger vi at den mangfoldige studentfrivilligheten er med på å snu den negative utviklingen Shot-undersøkelsen viser, sier Raustein.

Hun påpeker at campusprosjektet også er et viktig tema, og at Studenttinget må være på banen og klar til å fortelle hva studentene ønsker seg ved enhver anledning. Da spesielt arealer til studentfrivilligheten, universelt utformet campus og gode læringsarealer.

Foto: Jonas Halse Rygh Cecilie Bjørnsdotter Raustein ble valgt som ny leder for Studenttinget, etter å ha stilt mot Oskar Dale og Lars Føleide.

Nytt arbeidsutvalg for 2019

Andre sak for kvelden var valg av arbeidsutvalget for Studenttinget 2019, der fire stillinger skulle fylles. Historiestudent Annbjørg Pasteur Stø ble valgt til Fag- og Forskningsansvarlig, med engasjement for å innlemme studenter i forskning tidligere, og for å sikre mer studentaktiv læring med alternative undervisningsmetoder.

Foto: Jonas Halse Rygh Rune Rosland (t.h.) ble ny internasjonal ansvarlig i Studenttinget, etter å ha stilt mot Christopher Michael Marsteen Cox.

Ny internasjonalt ansvarlig ble Rune Rosland, som ønsker å jobbe med å oppdatere og forenkle prosessen rundt utveksling og utenlandsstudier ved NTNU.

Også nyvalgt læringsmiljøansvarlig, Åste Solheim Hagerup, trakk fram Shot-undersøkelsen, og planlegger å jobbe målrettet opp mot NTNU for å sikre gode tiltak mot ensomhet og for motiverende læringsmiljø i den kommende samlokaliseringen.

Stedlig leder for Gjøvik ble Håkon Heintz, og stedlig leder for Ålesund ble Jim André Gjerde.

Lav oppslutning rundt valget

Valgoppslutningen for Studenttinget 2019 endte på 8,4 prosent, og 3381 av de 42 000 studentene ved NTNU stemte ved valget. Avtroppende studenttingsleder er misfornøyd med at så få bruker stemmen sin i valget, og fortalte tidligere i uken Under Dusken at Studenttinget må være mer synlige for studentene.

Den nye studenttingslederen er enig i at valgets oppslutning var skuffende, men mener likevel at det var et bra valg på grunn av årets valgomat, som har gjort det lettere for studenter å stemme på de kandidatene de er mest enig med.

— Vi må tenke nytt for å synliggjøre Studenttinget, og vi må tørre å tenke utenfor boksen, sier Raustein.