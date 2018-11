En stor scene å fylle

Den 21-årige artisten lykkes i å gi meg frysninger over hele kroppen, men ikke like mye i å fylle scenen i Storsalen.

Amanda Delara går på scenen, og blir ønsket varmt velkommen av publikum. Det er god stemning i salen, til tross for at den ikke er fylt opp. På scenen har fiolin, cello, trommis og en kar på keyboard funnet sin plass, og det hele starter opp med låta «Grown Ups», en kjent og kjær låt fra hennes første album Rebel. Det er en trofast publikumskjerne som har samlet seg foran scenen denne kvelden, og alle synger med på tekstene. Delaras følsomme cover av Karpe Diems «Gunerius» skaper allsang-stemning i salen og frysninger på kroppen.

Standarden settes tidlig med en talentfull og inkluderende 21-årig Delara. Ydmykt takker hun stadig publikum for vårt oppmøte denne kvelden, en takknemlighet som selvfølgelig er gjensidig. Vi får servert mange godbiter fra hennes siste album, Running Deep, som ble utgitt tidligere i år. Det er en kombinasjon av dansbare og følsomme låter, og Delara leverer med stort engasjement. Ut ifra hvor mange ganger jeg fikk håret til jenta foran meg slengt i trynet som en følge av hennes dansing og hopping, tør jeg å påstå at Delara lykkes i å smitte godt humør og engasjement over på oss i Storsalen.

For min egen del er kveldens høydepunkt å høre hennes siste singel, «Soldiers», som handler om siviles mangel på trygghet med krigføring rett utenfor hjemmene deres. «Fine» presenteres som ei låt om menneskelige materialistiske og overfladiske behov, og fremhever Delaras vakre vokal nok en gang. Det hele avsluttes med «We Don’t Run From Anyone», som er et prakteksempel på at Amanda Delara er et godt tilskudd til popmusikken i Norge.

Det blir likevel tydelig for meg at Storsalen er en hakket for stor scene å fylle for Amanda Delara og hennes band denne kvelden. Til tross for hennes nære tilstedeværelse underveis i konserten, oppleves det fremdeles som et gap mellom hva en konsert i Storsalen vanligvis gir og hva Delara leverer. Det er et slags tomrom på scenen som selv ikke vakker musikk fra strykere kan fylle. Mulig er det et resultat av at konserten ikke er utsolgt, noe som er veldig synd. Samtidig er det ikke mangel på talent og en særegen stemme som alt i alt gir en god konsertopplevelse. Amanda Delara forblir for meg et spennende artistnavn som helt klart er viktig å ta med seg inn i det kommende året.