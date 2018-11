BI feiret 75-års jubileum med kunnskapsfestival

Fredag morgen startet kunnskapsfestivalen til BI. Her samlet almunier, bedrifter og studenter seg for å diskutere hvordan vi kan møte den digitale framtiden.

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, starter dagen med å gå rett på sak med et foredrag om digitalisering av bedrifter. Her mener han at Norge ligger etter.

– Vi foretar ikke endringene som trengs. Vi kjøper mye teknologi, men vi bruker det ikke. Vi beskytter ikke framtiden mot fortiden, men fortsetter å gjøre det slik vi har gjort det fra før av, forteller Andersen.

Han vinner publikum med anekdoter om en personlig robot og spøker om at all teknologi man får etter å ha fylt 30 er skummel. Videre forteller han om økende digitalisering, og hva det vil si for norske bedrifter som ikke er klare for det.

LES OGSÅ: Trondheim skal vise andre byer i Europa hvordan man kan ha en bærekraftig byutvikling.

– Alt endrer seg, og endringene dikterer strategi. Det jeg ønsker er å lære norsk næringsliv å forstå, slik at man kan endre strategi før man blir tvunget til det. Norske bedrifter er ikke klare for digitalisering. Om man ser på hva de bruker penger til, så går mesteparten til vedlikehold av de gamle systemene. Vi bruker mindre penger på nyutvikling enn nesten alle andre land.

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen Espen Andersen mener at Norge ligger etter når det kommer til digitalisering.

Tidlig planlegging

Foredraget var en del av kunnskapsfestivalen, som er satt opp i anledning 75-års jubileet til Handelshøyskolen BI. Foredragene er valgt fra en antologi skrevet for jubileet av ulike forskere.

– Vi startet arbeidet i januar. Det trengs når man skal få med fremragende forskere og næringslivstopper, forteller Gunhild Løvik-Stuen, rådgiver ved BI.

Løvik-Stuen forteller videre at når man jobber med folk som har kalenderen klar ved starten av året, må man være tidlig ute med planleggingen.

– Alumni og næringslivet, via samarbeidet med Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ble invitert. Studentene er også invitert, men vi skulle gjerne ønske at enda flere kom, legger hun til.

Påkoblet samfunnet

Arbeidet bak festivalen vises gjennom de ulike foredragene, og forskerne interagerer lett med publikum idet de legger fram ulik forskning. Marius Eriksen, divisjonsdirektør ved BI, legger fram at denne kunnskapsfestivalen viser hva BI står for.

– Vi skal være påkoblet samfunnet. En kunnskapsfestival som dette er midt i blinken; her hentes lærdom fra den beste forskningen. Det kommer mange representanter fra næringslivet, så det er midt i blinken for å være forskningsorientert, næringsorientert og påkoblet.

LES OGSÅ: Før stresset tar overhånd.

Resten av dagen er fylt med flere lignende foredrag, med blant annet Milan Markovic som presenterer en praktisk form for digitalisering. Han viser til utviklingen av et undervannskamera innenfor aqua-lab ment til å enklere holde øye på fisk. Christian Fieseler og Sut I Wong forteller om sin forskning rundt hvordan man kan unngå isolasjon og ensomhet blant arbeidere når arbeidsplassen digitaliseres, gjennom mer tilrettelagt kommunikasjon.

– Jo mer nysgjerrig vi er, jo bedre er det, forteller Wong, professor ved institutt for kommunikasjon og teknologi ved BI.

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen BI har hentet inn aktører fra næringslivet til kunnskapsfestivalen.

BI har hentet inn aktører fra næringslivet, inkludert Steiner Nielsen fra Danica Pensjon som snakker om den digitale utviklingen.

– Digitalisering handler om teknologi, det har vi jobbet med lenge. Det som er spennende nå er at ulike teknologier møtes, de får fremdrift fordi andre teknologier hjelper til. Det er en ny måte å drive business på. Teknologi muliggjør at nye bedrifter kan bygges på gamle, forteller han.