Karpe kommer til Festningen

Konserten i Storsalen i mars ble utsolgt på under to minutter, men Karpe er tilbake i Trondheim i slutten av august.

Den enorme konkurransen om billetter for konsertene i mars førte til at flere som satt klare når billettene skulle slippes ble møtt av feilmeldinger fra nettsidene. Nå rapporterer Trd.by at mars ikke er siste sjanse til å få med seg Karpe i Trondheim i 2019.

Tilbake i august

Festningen-festivalen, som ble avholdt for første gang på Kristiansten festning i år, kommer tilbake i slutten av august 2019. Karpe er den første artisten som slippes til festivalen. Marked- og kommunikasjonsansvarlig i Festningen, Rachel Nordtømme, er glad for å gi flere i Trondheim muligheten til å se Karpe i 2019.

– Nå gir vi veldig mange muligheten til å se Karpe i Trondheim, både de som sikret seg billett til Samfundet, og ikke minst de som ikke fikk tak i. Det blir en magisk opplevelse med Karpe på det som blir den feteste festivalen i Trondheim sommeren 2019, sier Nordtømme til Trd.by.

Forventer stor pågang

Da billettene til konserten i Storsalen ble sluppet andre november klokken ni bukket nettsidene under for presset, og etter det ble utsolgt ble facebook-arrangementet fylt opp av statuser fra folk som ville kjøpe billetter. Nordtømme sier til Trd.by at hun forventer stor pågang denne gangen også.

– Vi er vanvittig glade for å få Karpe til Festningen. Det blir helt fantastisk å oppleve dem på festivalen. Det er en perfekt booking til vår målgruppe. Jeg tror det blir rift om billettene.