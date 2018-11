Sprengt kapasitet på idrettslokalene til Sit

Sit sliter med overfylte treningslokaler. Samtidig står det en splitter ny gymsal med tilhørende styrkerom på Kalvskinnet.

Siden august i år har det vært planlagt å oppgradere idrettsbygget på Gløshaugen. Treningssenteret kommer etter planen til å være stengt fram til semesterstart høsten 2019, og i mellomtiden trenger Sit et midlertidig lokale som kan dempe den store pågangen på sine andre treningssentre rundt om i byen.

Allerede før stengingen av idrettsbygget på Gløshaugen er behovet for mer plass kritisk, spesielt i rushtiden. Den endelige stengingen av bygget som egentlig skulle skje i dag utsettes nå til midten av desember, og vil sannsynligvis føre til sprengt kapasitet på Sit sine treningslokaler.

Det nye anlegget

Anlegget på Kalvskinnet er helt nytt, og ble bygget for de nye lærerstudentene som nå tilhører campuset. Rommene er ment til undervisning og forskning, samtidig som at lærerstudentene i kroppsøving får lov til å trene der.

Erik Søreide Hansen, leder for NTNUI, forteller at de alltid er åpne for nye lokaler, og at de jobber aktivt for å få tilgang på Kalvskinnets lokaler det kommende året.

– Siden Kalvskinnet har en litt annen historie og bakgrunn enn resten av universitetet, og derfor stiller andre krav til sikkerhet og vedlikehold, må vi tilpasse oss dette for å få den tilgangen vi ønsker, sier han.

Foto: Lea Roppen Kielland TILGANG PÅ KALVSKINNET: Erik Søreide Hansen forteller at NTNUI jobber aktivt for å få tilgang på Kalvskinnets lokaler det kommende året.

Han poengterer at Sit ser optimistisk på det, og håper at ting vil falle på plass.

– Vi har troen på at treningsanlegget snart vil være tilgjengelig for alle studenter, forteller Hansen.

Vil prioritere lærerstudentene

Berit Hansen Gilde er seniorkonsulent ved institutt for lærerutdanning på Kalvskinnet. Hun forteller at de er oppmerksomme på interessen fra Sit, og at de vurderer henvendelser om bruk av idrettsanlegget fortløpende.

Hun mener likevel at det er flere faktorer så må tas i betraktning før de kan fatte en endelig beslutning. Problematikken rundt en eventuell åpning av lokalene kommer av hvem som som skal ansvarliggjøres dersom noen skader seg, eller om utstyr blir ødelagt eller ikke ryddes tilbake.

– Vi må ta hensyn til blant annet sikkerhet, renhold og slitasje på utstyr i et treningsanlegg som allerede er hardt presset, sier Gilde.

Foto: NTNU LITEN FORSKJELL: Berit Hansen Gilde påpeker at treningsanlegget på Kalvskinnet vil utgjøre en liten forskjell på Sit sitt kapasitetproblem

Noe Gilde også påpeker er at treningsanlegget på Kalvskinnet vil utgjøre en liten forskjell på Sits kapasitetproblem, ettersom arealet er begrenset og garderobene er små.

– Det eventuelle supplementet Kalvskinnet kan tilby vil være såpass lite at det ikke gjør så mye fra eller til, avslutter hun.

En alternativ løsning

Katarina Sederholm Hoff, idrettssjef for Sit, forsikrer om at de skal gjøre sitt beste for å opprettholde dagens tilbud til studentene, blant annet ved å utvide åpningstidene på Portalen, og ved å åpne erstatningslokaler i Nardovegen 23.

Eirik Søreide Hansen er enig i at oppussingen på Gløshaugen vil by på utfordringer. Han håper at det nye tilbudet på Nardo vil være bra nok som en midlertidig erstatning.

– Vi håper å kunne tilby attraktive nok tilbud der, før vi høsten 2019 er tilbake på Gløshaugen, sier han.

Lokalene på Nardo vil åpne midt i desember, men Hansen forteller at de sannsynligvis ikke vil bli brukt før etter jul.