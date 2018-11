Over 19 000 har signert mot endring i stipendordningen

Studenttinget håper oppropet mot regjeringens forslag om innstramming av dagens stipendordning vil kunne nå målet sitt.

Underskriftskampanjen er laget av Norsk Studentorganisasjon (NSO) på bakgrunn av regjeringens forslag om at delen av studielånet som omgjøres til stipend ved bestått eksamen skal gå ned til 25 prosent. Ytterligere 15 prosent av lånet skal kunne gjøres om til stipend ved fullført grad, men da kun med studiepoeng som er en del av graden.

Iselin Nybø: – For mange studenter fullfører ikke den graden de starter på.

– Regjerningen vil spare penger

Studenttinget er en av organisasjonene som stiller seg bak kampanjen og NSOs mål om å beholde støtten slik den er.

– Studenttinget er offisielt med på å støtte kampanjen. Myndighetene prøver å vinkle det som om det er en gulrot, men sånn det er nå vil det være et kutt. Regjeringen er ute etter å spare penger, sier leder Sindre Alvsvåg ved Studenttinget.

Han forteller at flere organisasjoner har vært dyktige til å promotere, og at linjeforeninger og frivillige organisasjoner har vært med.

– Det er viktig å bli med i debatten i media heller enn å bare signere. Det er flere sider i saken, så det er viktig å promotere meningene sine, sier han.

– Bevar stipendet, avslutter Alvsvåg.

– Politikk som ikke løser problemer

Forslaget har møtt opposisjon fra både studenter, politiske partier og organisasjoner. I skrivende stund støtter 28 organisasjoner kampanjen om å heve forslaget, blant annet UNIO studentene, ANSA og flere politiske ungdomspartier. I midten av det står NSO, som har skapt kampanjen.

I et innlegg i hos Khrono i dag beskriver leder Håkon Mikaelsen i NSO regjerningens forslag som politikk som ikke løser problemer:

–Vi kan ikke sitte rolig å se på at studenter får økt gjeldsbyrde, at mulighetene for å bytte studier underveis svekkes, at studier som ikke inngår i en grad blir mindre tilgjengelige og at unge som skal velge utdanning kanskje ikke helt tør, fordi en ikke er helt sikker på at en vil lykkes eller ombestemme seg, skriver han i innlegget.

