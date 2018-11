Å roe ned – et politisk prosjekt?

Mer fritid eller økt forbruk? Svaret mitt er enkelt. Jeg ønsker meg en mindre stressa studiehverdag hvor jeg kan bruke mer tid på venner. Jeg vil heller drikke mer kaffe og gå oftere på tur, enn å shoppe mer.

Dagens politikk legger opp til at vi skal jobbe mer, tjene mer, kjøpe mer og kaste mer. Det er en materialistisk tankegang som ligger til grunn, som ødelegger for både mennesker og natur. Den gjør ikke menneskers liv bedre, og bidrar til å forsterke vår tids største utfordringer: klima og økologisk kollaps. Et prinsipp om evig vekst og økt forbruk, som ikke tar hensyn til at det er andre ting som gjør livet bra enn shopping, gidder jeg ikke være med på. Fokuset bør ligge et annet sted, nemlig på å gi folk tid til det som gjør livet bra.

Målet bak politikken bør være å gjøre liv bedre, enten det er gjennom å ta vare på naturen som gir oss god psykisk helse, eller å sikre alle like rettigheter. Når vi vet at økt forbruk ikke gjør oss lykkeligere, og attpåtil bidrar til å koke kloden, må vi prøve noe nytt. Økt produktivitet bør tas ut i mer fritid, ikke større forbruk. En slik politikk er bra for menneskene, og er underlagt prinsippet om økologisk bærekraft. Vi klarer ikke å skape gode liv for alle før vi sørger for at vi har et stabilt klima og tar vare på våre økologiske ressurser på lang sikt.

Vi må tørre å være litt idealistiske av og til. Vi må tenke langsiktig og forestille oss det beste samfunnet selv om det rokker ved etablerte dogmer. Den grønne tanken om kortere arbeidstid, mer tid til hverandre og lavere forbruk, er kontroversiell. Likevel mener jeg den trengs mer enn noensinne. Og vi må tørre å kjempe for de politiske endringene som fører oss dit vi vil. Dersom du heller vil ha mer fritid enn økt kjøpekraft, så ta det med deg ut i politikken. Studentene bør gå fremst i marsjen for et mindre stressa samfunn. Det er vi som merker det på helsa når fokuset kun er på effektivitet og økte prestasjoner. Vi bør kjempe gjennom en ny tankegang som bidrar til en god helse og et trygt klima for alle.

Jeg ønsker meg et samfunn med et lavere tempo. Et samfunn hvor vi tar vare på folks psykiske helse, klimaet og naturen, og hvor evig for bruksvekst ikke er et urokkelig premiss. Det blir for dumt at vi skal jobbe bort livet. Det er kun De Grønne som setter økologisk trygghet foran økonomiske interesser. Det er helt på trynet når vi vet at økonomien er underordnet, ikke overordnet, naturen og klimaet. Økonomisk vekst kan ikke trumfe planetens tålegrenser – så enkelt er det.