Opptur med topptur

November er her, og har så langt ikke engang lagt igjen sludd. NTNUI Telemark-Alpint gleder seg likevel til sol og snøfylte dager på fjellet

NTNUI Telemark-Alpint er en studentorganisasjon under NTNUI som er basert på ski sportene telemark og alpint. Sindre Toftdahl, leder av NTNUI, innrømmer at navnet kan være misvisende.

Foto: Celine Bergundhaugen, Kristian Aalerud (NTNUI)

– Vi kaller jo oss Telemark-Alpint, men hoved sakelig er det topptur som er vår hovedretning, og det er det mange av turene baserer seg på.

Gruppa er opptatt av å spre det glade budskapet om ski til medstudenter, noe de har lykkes med i år. De forteller at det har vært litt trått til tider, men dette året har begynt bra for deres del.

– Det er jo veldig kjipt når folk som vil være med ikke får være med, men for vår del er vi veldig fornøyd når vi får fylt alle plassene, sier Toftdahl.

Avhengig av snø

Kalenderen viser ingen planlagte turer på denne siden av nyttår. Så langt har turene dette semesteret gått ut på å bli kjent, og har bestått av to turer på bar bakke – én i Meråker og én i Trollheimen.

– Sesongen begynner jo egentlig etter dette semesteret, men så langt i år har vi hatt to barmarksturer for å skape et godt miljø, sier Silje Aabel, som har vært med i NTNUI Telemark-Alpint i snart to år.

– På turen til Trollheimen traff vi faktisk den helgen det var snø. Da sto vi på ski, så vi har fått til en skitur i år, legger Toftdahl til.

Vil spre skiglede til alle

Gruppas hovedmål er å spre allmenn skiglede i studentmiljøet. De legger vekt på at den er åpen for alle nivåer.

– Vi drar på tur utenfor Trondheim sammen, kan man dra på ski- og fjellturer etter ønske. Alle går ikke på tur sammen hele tiden, og alle finner sitt nivå, sier Toftdahl.

Foto: Celine Bergundhaugen, Kristian Aalerud (NTNUI) GLEDER SEG: Silje Aanel og Sindre Toftdahl ser begge fram til snøfylte toppturer på fjellet.

Selv har Toftdahl stått på ski lenge, og har vært meget interessert i å gå på toppturer. Han kjente et par som var med i NTNUI Telemark-Alpint fra før, og legger til at veien inn er lett, men veien ut er litt vanskelig. Han trekker fram Sunnmørsalpene som et av de beste minnene med turgruppa.

– Sunnmøreturen er vår virkelige godbit. Vi drar til Sunnmørsalpene i en uke i mars, og om vi er like heldige som vi var i år, så er det en uke med sol og god snø, sier Toftdahl.

– Vi som ikke var med er veldig misunnelige på årets tur, legger Aabel til.

Utenom Sunnmøre drar NTNUI Telemark-Alpint til Oppdal, Sunndal og Romsdal. Dette er populære turer hvor man ofte må sitte klar når påmeldingen legges ut for å få plass.

Alternativ trening

Bortsett fra ski- og barmarksturer arrangerer NTNUI Telemark-Alpint sirkeltreninger på Sit Gløshaugen på mandager, og turntreninger noen søndager i semesteret. Aabel tror selv at treningene har blitt såpass populære fordi det er veldig lavterskel, samtidig som det er en sosial arena.

Foto: Celine Bergundhaugen, Kristian Aalerud (NTNUI)

– Jeg tror det er mange som er med på treningene som ikke vet at det er vi som har dem. Det bare sprer seg, og folk blir med og synes det er gøy. Det er også en måte å holde kontakten med folk man har møtt på turer med samme interesser, legger Toftdahl til.

Selv om eksamensperioden går til lesing og ikke skiturer for NTNUI Telemark-Alpint, blir sirkel- og turntreningene fortsatt arrangert.

– Vi sier at turntreningene er for å lære triks og slikt, men det er egentlig for å leke oss litt i turnhallen, sier Aabel, og legger til at dette også er et lavterskeltilbud for alle.

Høy inkluderingsfaktor

I tillegg til å være en gruppe for toppturinteresserte, er NTNUI Telemark-Alpint en arena hvor mange skaper nye relasjoner. Flere drar også på tur sammen senere, uavhengig om det er er i regi av NTNUI Telemark-Alpint.

– Men om man er med på alle turene vi arrangerer, så er det ikke så mange helger igjen til å dra på egenhånd. Vi arrangerer en del turer, sier Aabel.

Begge to er enige om at terskelen for å bli med i NTNUI Telemark-Alpint skal være lav.

– Vi skal være et sted der man kan møte likesinnede og bli kjent, sier Toftdahl.

– Selvfølgelig har vi de som er kjempegode på ski, men det er også veldig lov til å bli med, selv om du ikke er fullt så god og erfaren. Vi leier ut skredsøkere og alt til turer egentlig, så det gjør at det er lettere å være med, avslutter Aabel.