Fra gamer til pappa

Hva skjer med spillehobbyen når man blir far, og hvordan blir fedre representert i spill?

Hvordan fedre representeres i spill var et av hovedtemaene som ble diskutert på spillmagasinet Nerdeprats sending i anledning farsdagen. Fedrerollen har vært en utpreget trend i spillverdenen de siste årene, men er heller ikke helt ukjent i spillenes historie. Tilbake i 2001 da Final Fantasy X ble sluppet til Playstation 2, fulgte man den unge Tidus på reisen hans hvor en stor del av karakterutviklingen innebar å overvinne faren Jecht. Et annet eksempel finner du i japanske Earthbound fra 1994, hvor du lagrer spillet ved å ringe faren din regelmessig. Også har du Pokémon-spillene hvor faren din er fullstendig fraværende med unntak av seriens tredje generasjon.

Erik Wibe er en vaskeekte gamerpappa, og tidligere medlem av Nerdeprat. For fem år siden måtte han trekke seg ut av studentradioen fordi han ble far til tvillinger men å bli far har slettes ikke slukket hans interesse for spill. I studio møtte vi en engasjert Erik som kom rett fra en lang dag på jobb.

Måtte endre spillevaner

Erik forteller at det ikke er like mye spilling som det pleide å være før ungene kom. Personlig likte han å bruke tid på online spill, men etter at barn kom inn i bildet ble dette en utfordring, da disse spillene gjerne går i ett kjør uten mulighet til å sette spillet på pause.

– Jeg likte jo for eksempel League of Legends, men du kan ikke dedikere 45 minutter til å spille mens du har unger. Jeg fant ut at turbaserte spill er topp. Utover det har jeg blitt mer sånn at jeg inviterer kompiser og holder på med brettspill.

Deler spillingen med barna

Det å bli pappa endrer helt klart på spillevaner. I stedet for å spille alene spiller Erik heller sammen med ungene.

– Med begge to spiller jeg Mario Kart, og vi har også Mario Party og Super Mario Odyssey. Det går mye i Mario da, sier han og humrer.

– Nå har de blitt gamle nok til å begynne å spille litt selv, så jeg og gutten min koser oss veldig mye med Megaman. Datteren min bryr seg ikke så mye, men hun har veldig stor glede av Pokémon-tegneserien og kortspillet.

Lar du ungene vinne med vilje?

Erik ler lurt.

– Jeg prøver å ikke spille så mye mot dem fordi det blir rått parti. De er såpass små at bare det å holde seg på veien er vanskelig, og når pappa da klarer å sladde og sånne ting så er det ikke så artig å spille.

Spillrestriksjoner og ansvar

Det er ikke bare spilling hele tiden. Han forteller at de har skjermtid i den forstand at de bare skal spille i helgene, men at de gir litt albuerom ut fra omstendighetene. Det viktigste er at leksene blir gjort, at rommet er ryddig og at middagen blir fortært. Etter det ser man det an.

Erik påpeker viktigheten av å lære ungene fra en tidlig alder at man har ansvar, noe han tror gjøres best når det er lystbetont og at man venter med spillingen til når man kan ta seg tid til det.

– Med en foreldrerolle så kommer det jo en god del ansvar og man oppdager at man kanskje ikke kan ha like stor frihet til å gjøre de tingene man har lyst til hele tiden. Du har jo lyst til å gjøre en god jobb som far, så det blir en prioritetssak.

Etter det hyggelige besøket ble det en tematisk avrunding da Erik måtte forlate oss tidlig for å legge ungene sine. Mer om dette temaet og Eriks erfaringer om det å være gamerpappa kan du høre om i Nerdeprat episode 094 –Farsdagsspesial.

