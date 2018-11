– Legg ned restauranten og start vårrullbuffé

Dette er definitivt ikke «Trondheims beste kinamat».

Isaes kitchen (China house) Hvor: Nedre Møllenberg gate 45, 7014 Trondheim. Vi spiste: Fritert svin i sursøt saus, biff og kylling chop suey, vårruller, rekechips og ris. Pris: 179 kroner. Tidspunkt for buffé: Søndager klokken 15.00 - 21.00. Studentrabatt: Nei. Hvem passer det for: De som tar lungekreft og gallestein med et smil. Klientell: Vi så ingen. Utsikt: Jo Nesbøs «Marekors». Vegetar: Ja. Rullestolvennlig: Ja, hvis du har smal nok rullestol. Insidertips: Hold deg unna den «sursøte»-sausen.

Til tross for at spisestedet på Møllenberg er på størrelse med en pølsebod kan det skilte med 70 retter på menyen. På nett skriver Isaes kitchen at de har «Trondheims beste kinamat» og «Trondheims kanskje beste take away mat». Derfor er det med en viss forventning våre anerkjente og ikke minst alltid årvåkne bufféanmeldere, Piffi og Gastromat, gjør seg klare for å teste stedets søndagstakeaway-buffé. Maten må bestilles femten minutter i forveien, før den hentes og tas med hjem til Piffis bopel.

Er det noen som husker Erik Vea?

– Denne sursøte sausen smaker tomatpuré, sier Piffi og skyver vekk boksen som han trodde inneholdt et smakfullt måltid.

I det røde havet hviler ihjelfriterte biter av svinekjøtt, som får et noe hvitaktig skjær i lyset fra taklampa over bordet.

Lysstoffbelysningen i Piffis leilighet er steril, og minner mest av alt om den man finner på et offentlig toalett. Langs den ene veggen står Ikea-bokhyller som blant annet er fylt opp med det noen mener er det ypperste innenfor norsk litteratur: Unni Lindell og Jo Nesbø. Gastromat prøver å se om han kan finne noen plater av det sistnevnte såkalte multitalentet, men her er det ingen «Rumba med gunn», «Erik Vea» eller «Jenter som kommer». Det er imidlertid nesten en hel hylle med Ken Follet.

– Han er jo ganske anerkjent, sier Piffi i et forsøk på å forklare det noe primitive hyllefyllet.

Kjøtt salt som sild

Piffi fokuser helhjertet på maten nå, rett nummer to, som øyensynlig ligner en kombinert Biff og kylling chop suey.

– Dette er det salteste kjøttet jeg har smakt, utbasunerer Piffi.

– Kanskje de har saltet kjøttet så mye for å kamuflere at det er bedervet, sier Gastormat med kjennermine, mens han skotter bort på de fargerike lyspærene rundt vinduet.

Sausen har et hint av buljong med mye chili. Grønnsakene er det ingenting å si på, men det hele er så salt at det går med minst en mugge vann mens gourmetene fortærer maten.

Dette ser grisete ut

Det går ned, og de garvede anmelderne begynner å bli mette. Likevel greier de å presse ned kyllingvinger, rekechips og vårruller. Kyllingvingene smaker av svett frityrfett, og rekechipsen er vassen og full av frityrflekker, men vårrullene blir en gledelig overraskelse. Rullenes kylling- og grønnsaksfyll gir dem en ekstra flamme i munnen!

– Legg ned restauranten og start vårrullbuffé, sier Piffi kontant.