Oppskrift på besettelse

Historien starter med at han tar av henne behåen. Hun er svett på ryggen, han er litt nervøs. Hun veksler mellom å være uanstrengt og selvsikker, og å være tilgjort og usikker. Han er ikke forelsket i henne, ennå.

Første del fortelles fra perspektivet til Espen. Han er 36 år gammel, jobber som litteraturkritiker i en ukeavis, og har ikke forsonet seg med at han ikke lenger regnes som ung og lovende. Emilie er nyansatt i avisa, i tyveårene, og omtales som «vidunderbarnet» av de andre på kontoret. Espen utvikler en fasinasjon for henne etter at de ligger sammen, men han vet ikke helt hvordan han skal gå fram. Vi følger tankene hans gjennom keitete forsøk på å nærme seg henne, og i prosessen lærer vi ham å kjenne.

Ei bok om en mann som blir forelsket i en mystisk kvinne er ikke noe nytt. Den egentlige historien i boka starter i andre del, når får vi innsyn i tankene til Emilie selv. Hun er syk, det kommer tydelig fram ganske kjapt. Hun går i terapi, og har fått beskjed om å medisinere bort det som gjør henne ulykkelig. Ute på parkeringsplassen skraper hun opp en fremmeds bil med nøklene sine, tilsynelatende uten grunn.

Emilie har et anstrengt forhold til seksualitet, til andre mennesker, og til seg selv. Hun er ensom enten hun er i selskap med andre eller ei. Menn stoler hun kun på hvis hun ligger med dem, men egentlig ikke da heller, og hun distanserer seg fra vennskap og arbeidsrelasjoner. Espen bryr hun seg ikke om, men når han dukker opp i livet hennes igjen ved en tilfeldighet er det kanskje både det beste og verste for henne samtidig.

Det er ingen tvil om at Lund Fjæren skriver godt. Boka er enkel å lese, men det ligger mye mellom linjene. Mesteparten av historien foregår inne i hodet til de to hovedkarakterene, med noen få replikker som avbryter tankerekkene perfekt. Forbruk i september er intim på en måte jeg ikke har lest på lenge, ikke bare fordi seksuelle handlinger og tanker beskrives på en banal måte, men hovedsakelig fordi Emilies syn på seg selv og andre ofte utbroderes til det ubehagelige. Likevel fungerer det. Historien om Espen og Emilie handler på et vis om å ikke vite hva man ønsker seg, eller hvordan man kan få det til. Den handler om å ødelegge for seg selv, om å prøve så hardt man kan, og om å ikke prøve hardt nok