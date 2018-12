Oppskrift: Pasta med chorizo

En god og lettvint middag som gjør eksamensperioden litt mer levelig.

Du trenger: • Ca. en fjerdedel av en chorizopølse



• En skvett olivenolje



• 2-3 champignon



• ½-1 paprika



• 2 finhakkede sjalottløk



• 1 finhakket hvitløksfedd



• Pasta av typen du selv foretrekker, beregn cirka 100 gram tørr pasta per person



• 10-12 cherrytomater eller en boks hermetiske tomater



• Ca. 1 dl fløte eller crème fraîche



• Salt og pepper



• Sitronsaft



• Litt revet parmesan til topping om du ønsker







Chorizo er en sterk krydret svinepølse, men den varianten du ofte finner i din lokale butikk er mild og god på smak. Dette gjør at den passer ypperlig i en kremet pastasaus.

Ha i en chili eller to sammen med grønnsakene dersom chorizoen er for mild for din smak. Dermed får svettekjertlene litt å jobbe med, og du kan samtidig innbille deg at eksamensnervene har inntruffet, dersom et spark bak er det du trenger for å sette i gang med den intensive lesingen. I tillegg får du en pastasaus med futt i, noe som vil hjelpe deg å våkne opp etter en lang dag på lesesalen.

Slik gjør du:

Fjern skinnet på chorizopølsen, og skjær den i biter. Finhakk løk, hvitløk og paprika. Plasser chorizoen i en tørr stekepanne på middels varme og stek i noen minutter. Når du ser at oljen begynner å trekke ut av pølsen har du i olivenolje. Kutt sopp og cherrytomater. Tilsett deretter løk, paprika og sopp i pannen sammen med chorizoen og stek til grønnsakene har myknet. Ha så i hvitløk og cherrytomatene, og stek videre i noen minutter. Kok pasta etter anvisning på pakken. Tilsett fløte eller crème fraîche sammen med chorizoen og grønnsakene og kok opp. Smak til med salt, pepper og sitronsaft. Bland sausen med pastaen mens den enda er varm.

Topp med parmesan like før servering.