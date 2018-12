Oppskrift: Julebrussorbé

Pisk eggehvitene stive i en ren bolle av glass eller metall. Det er viktig at bollen er helt ren, da eggehvitene ikke vil stivne dersom det er rester av noe i bunnen av bollen. Du vet at du pisket nok når du kan snu bollen på hodet og alt holder seg på plass.

Mål opp julebrus og rør ut noe av kullsyren. Tilsett julebrus i marengsen litt etter litt. Det er viktig at du ikke pisker, men vender det forsiktig inn for å bevare luftigheten i blandingen.

Smak til med sitronsaft for å balansere sødmen. Personlig foretrekker jeg mye syrlighet, minimum en halv sitron. Når du er fornøyd med smaken setter du blandingen i fryseren med plastfolie over. Visp i blandingen ca. hver halvtime for å hindre at sorbeten blir kornete. Gjør dette de første par timene, for så å la den stå og fryse helt.