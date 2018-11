Søker i Nidelva: 18-åring savnet i flere dager

Fire dager etter Odin Andre Hagen Jacobsen (18) forsvant fra Trondheim sentrum har politiet bedt brannvesen og røde kors søke Nidelva og områdene rundt etter 18-åringen.

Odin Andre Hagen Jacobsen (18) fra Skaun er savnet av familien etter at han ikke kom hjem fra en tur på byen i Trondheim sentrum. Dette skriver både Adresseavisen og NRK.

Adressa skriver at familien i Skaun varslet politiet om at 18-åringen var borte søndag. Formelt ble han meldt savnet mandag. Da hadde han ikke vært i kontakt med familien siden lørdag kveld. Han bor hjemme med foreldrene, og de hadde ventet ham hjem etter at han var ute i Trondheim lørdag kveld.

Søker på bakgrunn av tidligere erfaringer

Savnet: 18-årige Odin Andre Hagen Jacobsen ble meldt savnet mandag, nå utvides søket til Nidelva.

– Røde Kors og brannmannskap har fått oppdraget om å søke i og ved elva og kanalen. De startet klokken 09 torsdag morgen. De er avhengige av dagslys, sier seksjonsleder for etterforskning i Gauldal, Per Christian Stokke til NRK.

Har du sett Odin eller har du tips eller opplysninger i saken?

Ring politiet på 73 48 94 00.

Etter klokka 17: ring 02800.

Politiet gikk tirsdag ettermiddag ut med en etterlysning på sosiale medier. Familien har samtykket i bruk av bilde og navn. Beskrivelse av den savnede: Odin er 188 cm høy, med normal/slank kroppsbygning og halvlangt, blondt hår. Han hadde på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettegenser under, mørk bukse og svarte skatesko.

Ti tips, ingen gjennombrudd

NRK skriver at politet har fått inn ti tips, men at de ikke har hatt noen gjennombrudd.

Politiet jobber nå med å gå gjennom overvåkningsbildene de har fått tak i, parallelt med at de jobber med å samle inn mer. – Dette er et omfattende arbeid, sier Stokke. Mellom 15 og 20 personer er avhørt i forbindelse med forsvinningen. Alle har status som vitne. Stokke sier de skal fortsette med avhør torsdag

– Hvis Odin er i live, er vi redde han har det fryktelig vondt nå. Det kan tenkes at noe kriminelt er inn i bildet. Det som har skjedd, er ikke likt Odin i det hele tatt, sa mamma Ingunn Hagen til NRK tirsdag. Ifølge politiet er det ikke grunnlag for å anta at noe kriminelt har skjedd, men de holder alle muligheter åpne.