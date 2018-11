Det blir aldri nok KUUK

Hele Norges KUUK legger opp, men virker langt fra ferdige i avskjedskonserten på Tyven.

Lørdagens konsert på nyåpnede intimscenen Tyven har et litt trist bakteppe. KUUK skal legge opp, og dette er en av tre avslutningskonserter bandet skal gjøre før det er over og ut for damene i de ikoniske badedraktene med amerikansk flagg.

Siden 2013 har duoen Mira Berggrav Refsum og Ragna Solbergnes og deres band sjokkert og beriket oss alle på ulike måter. En ikke ubetydelig andel av undertegnedes feministiske oppvåkning kan uten tvil tilegnes den legendariske videoen av Mira i en jacuzzi som kjører en a capella-versjon av slageren «Hor» (dessverre borte fra Youtube i skrivende stund). KUUK har blitt kalt mye av mange i løpet av de årene de har vært aktive. Om det de driver med er punk, hip hop, Norges svar på Death Grips, eller noe helt annet, så er det i hvert fall noe som mangler sidestykke i musikk-Norge i dag.

Det starter med «Sug meg», etterfulgt av «Htg». Det mangler definitivt ikke på energi fra gjengen på scenen, selv om publikum trenger litt mer tid på å varmes opp. Klokka er bare halv ti, og det merkes at det nok er litt for tidlig på kvelden for mesteparten av de oppmøtte. Konserten kunne nok med fordel begynt litt senere utpå kvelden, men siden KUUK også skal stå for et DJ-sett etter konserten er det forståelig med den litt tidlige starten. Vokalen forsvinner tidvis litt i (riktignok sinnsykt kule) basslinjer, men KUUK gjør opp for det med en god del karisma, attitude og sjokk-effekt i monitor.

I løpet av «10.000 High Fives», en latterlig kul låt som kansellerer både gatekeeping og guttastemning på en gang, begynner også publikum å komme seg i takt med at ølglassene tømmes. Likevel er det først på «Biff» at det virkelig tar av, og det skjer et merkbart skifte blant de oppmøtte omtrent halvveis inn i sangen. Herfra og ut er det absolutt ingenting å si på stemningen på Tyven. Når de kjører i gang kaotiske «Norge trenger KUUK», er det vanskelig å være uenig i den påstanden. «Hor» er om mulig enda kulere med liveband, og «Klitthopp» framføres med et energinivå som er ganske sinnssykt tatt i betraktning hvor hardt KUUK har stått på fram til dette tidspunktet.

Det hele avsluttes med «Jul i Brugata», og jammen kommer det ikke en slags variant av julestemning over oss helt på tampen. Så var det over, og etter neste ukes konsert på Blitz med samtidig live-plateslipp, blir det sannsynligvis en god stund til man får oppleve denne gjengen live igjen.

Var du ikke på Tyven på lørdag? Da er sannsynligheten stor for at du: 1. Ligger bedre an til eksamen enn meg, og 2. Hadde en kjipere lørdagskveld enn meg. Norge trenger utvilsomt fremdeles KUUK, og allerede på vei ut døra gleder jeg meg til et potensielt comeback i framtiden.