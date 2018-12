Under Duskens julekalender: Luke 12

Kan jeg drikke julebrus nå? (Leses helst opp høyt med din beste Atle Antonsen-etterligning)

Nå som vi endelig er i desember, tillater flere konservative studenter seg noen høythengende goder. Nemlig pepperkaker, julebrus og annet snop du skal angre på å ha inntatt når diabetesen tar deg om 50 år. Imens mimrer jeg tilbake til oktober da jeg klappet meg fornøyd på magen etter å ha fullført pepperkakeboks nummer to for kvelden. Jeg åpner en julebrus til.

Å knaske pepperkaker og å drikke julebrus utenom årets siste måned blir uglesett av en skog med søvnløse studenter. “Du kan jo ikke spise det før desember! Man ødelegger jo julestemningen! Det er jo ikke noe spesielt lenger!” Å la brunt, deilig sukkerskvip renne nedover halsen før Blåfjell går på NRK er tydeligvis like ille som å spise knekkebrød på lesesalen. Begår man en slik grusom forbrytelse kan man like godt pakke sakene og begynne på Oslo Met. (grøss og gru)

Seriøst? Folk har tapt seg. Folk må skjerpe seg. Kunne jeg brydd meg mindre om når man drikker julebrus? Tvilsomt. Hadde pepperkakene vært i butikken i mai, hadde det vært min go to-trøstemat i eksamensperioden på våren. Hadde de solgt julebrus i sommerferien, hadde det nok droppet sommerpilsen en gang eller to. Tradisjon for tradisjonens skyld er like logisk som å innskrenke abortloven i 2018. Eller nei, vent. La meg være tydeligere. Jeg drikker julebrus fordi det er brus. Ikke fordi det er jul.

Hvis du vil ta på deg ditt selvpåførte, orale kyskhetsbelte og nekte deg selv verdens kanskje diggeste brus, så er du hjertelig velkommen. Jeg lover å felle en salt krokodilletåre for deg neste november når jeg sitter og gumler på Julenissens blod og legeme. Men nå må du søren meg skjerpe deg og la folk få nyte julebrusen sin i fred.

Ja, morna!