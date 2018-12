Under Duskens julekalender: luke 16

Mange synes jula er en fantastisk tid. Det synes jeg også. Samtidig kan jeg ikke la være å tenke på de store spørsmålene.

Hvorfor skal nettopp jeg ha det bra? Hva har vi å si, og hva har vi å si for hverandre?

For meg handler jula om kjærlighet. Markeringen betyr at et år har gått. Den viser oss hva som består og hva som tar slutt. Og den får oss til å tro at alt må være bra, at alt er bra.

Men, det er nettopp nå vi må klare å huske på at det ikke er slik. I jula er jeg omgitt av flere av de jeg kjenner best og er mest glad i, og vi spiser den samme julematen som vi alltid har spist. Likevel kan jeg kjenne en stor distanse til tilværelsen, selv om jeg befinner meg midt oppi den. Vi har det fint. Og vi bør nyte det og være takknemlige.

Samtidig kan jeg sitte med en slik vond følelse.

Det er fantastisk at vi har det så godt, men samtidig forferdelig at det er så mange som ikke har det bra. Som har det ensomt, er sjuke, sulter eller utnyttes. Og det er viktig å huske: Vi ødelegger ikke jula ved å tenke på det vonde. Vi fornærmer ikke budskapet ved å snakke høyt om at jula er trist. Vi bør snakke om det. Vi beundrer jula ved å gjøre det. Vi bruker jula til noe godt. Det er jo nettopp omsorgen vi viser for de som har det vanskelig, som er den mest verdifulle kjærligheten.

Jula har blitt en tid der lyslenker utendørs, dyre julegaver og julemusikk er viktig. Snø, mat og en god familie er alt vi tenker på. Istedenfor å være så veldig opptatt av vår egen lykke i denne tida, bør vi snakke mer om hva vi kan gjøre for andre. I tillegg til å stelle i stand vår egen gode julefeiring, bør vi spørre mer, smile til ukjente og anerkjenne dem vi går forbi. Vi bør gi mer, dele mer, donere og støtte. Hva som helst som kan gjøre jula bedre for alle dem som vi kan nå fram til. Om det er verbalt, fysisk, med pengegaver eller andre initiativer. Vi må ikke være så redde for å bryte normen. Glem fordommene for en liten stund. Bry deg om miljøet og vær gavmild. Da er jeg sikker på at også vi vil få en enda bedre jul enn vi allerede har.

Inspirert av «Tenn lys» av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit.