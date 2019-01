Unge Ferrari - Midt mellom magisk og manisk

Unge Ferrari balanserer mellom pop og R&B på sitt etterlengtede debutalbum. Kan det dog bli for mye Unge Ferrari for smørsangerens eget beste?

Ikke la deg lure, dette er faktisk debutskiva til Hamars store sønn. Kanskje mest kjent for hiten «Lianer», en låt som stadig generer allsang i «Ja vi elsker»-klassen, er Unge Ferrari i dag en gigant i norsk musikk. Allikevel er det først med Midt mellom magisk og manisk at vi har fått et helt album å tygge på.

Framfor alt er det her snakk om ei velprodusert plate. Over kreative instrumentaler former Ferrari fete låter i et landskap av pop og R&B. «Ung & Dum» er både leken og god, og «Piker & Vin» med Fricky er en deilig klubb-låt. Alle gjesteopptredene på skiva er nøye utvalgte, og glir godt inn i låtenes narrativ. Dutty Dior er like frekk og selvgod som Ferrari på «Edward Saksehånd», og nevnte Fricky renner over av samme kulhet som Ferrari har utømmelige mengder av.

En helt unik låt på albumet er «Balkong», en både sår og vakker ballade som representerer ærligheten som Unge Ferrari leverer på plata. Oppgjør med eget kjærlighetsliv er sentralt, men tekstene oppleves som noe mangelfulle. Der en artist som Cezinando skrytes opp i skyene for evnen til å si mye med få ord, sier Ferrari litt for lite. Låter som «Vi kanke være venner» og «Ødelagt» blir stående som utilfredsstillende R&B-svisker. Det hjelper heller ikke at hans vulgære uttrykksmåte ofte er enormt teit. Linjer som «Vil ha deg nære som zoom zoom» er vanskelige å glemme, selv om en kanskje vil.

Unge Ferrari beviser med dette sterke albumet at han med god grunn er en sentral skikkelse i norsk populærmusikk. En norsk R&B-klassiker er det allikevel ikke, for Ferrari evner ikke å nå fullstendig opp på alle låtene.