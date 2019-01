Kulturprogrammet til ISFiT 2019 er klart

ISFiT 2019 sitt kulturprogram består av en tidligere statsminister, en tidligere president, en norsk blogger og mye mer.

Årets festival har et fullpakket program bestående av debatter, konserter og ulike kunstinnslag.Hovedtemaet i år er migrasjon, og innslagene skal belyse dette temaet fra vidt forskjellige vinklinger.

Landsmoder, fredsprisvinner og ekspresident

Hele Norges landsmoder og tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, var sist med på ISFiT i 1990. Nå kommer hun tilbake, snart 30 år senere. Brundtland skal delta i en debatt om kvinners rolle i fredsbygging og konfliktløsning, sammen med blant annet Tawakkol Karman, den første kvinnelige arabiske fredsprisvinneren.

Tidligere president på øya Kiribati, Anote Tong, kommer for å snakke om hvordan hans hjemland er i ferd med å forsvinne i havet som følge av klimaendringer.

Foto: UN Photo/Amanda Voisard Anote Tong var president i Kiribati fra 2003 til 2016.

Kultursjefen i ISFiT, Thea Harnes André, er utrolig fornøyd med kulturprogrammet. Hun føler at hovedtemaet migrasjon gjenspeiler seg godt i årets arrangementer.

– Det er et tema som siver inn i alle menneskers liv på en eller annen måte, sier André i en pressemelding til Under Dusken.

Stand-up-show og litterært program

Som kjent kommer Bob the Drag Queen, tidligere vinner av tv-serien RuPaul’s Drag Race, til storsalen under ISFiT. Komikerne Dex Carrington og Jonis «Jørnis» Josef, kjent fra Latter live, kommer for også for å holde stand-up på Samfundet.

Foto: foto.samfundet.no Kultursjefen i ISFiT, Thea Harnes André, kaller kulturprogrammet et kjærlighetsprosjekt fra de frivillige studentene til byen.

Nytt av året er et fokus på litterære arrangementer, og den iranske tegneren og flyktningen Ali Dorani, kjent som «Eaten Fish», kommer til festivalen. I tillegg kommer forfatter og blogger ​Linn​éa Myhre​, journalist og dokumentarskaper ​Adel Khan Farooq​ og aktivisten ​Hoda Katebi​.​ Forfatter Helga Flatland kommer også til Antikvariatet, og skal snakke om temaet tilhørighet.

Musikalsk påfyll

På den musikalske fronten bør du få med deg den iransk-engelske dj-en Ash Koosha, som har fått oppmerksomhet verden over for sin egenartede elektroniske musikk. Andre artister du bør få med deg under festivalen er soul-sangeren Nosizwe, bergensrapperen Ganezha, og hip hop-duoen Havara fra Sandnes.

Som tidligere annonsert blir det også konsert med GURLS og Razika, og det vil bli arrangert en klubbkveld på Lokal bar hvor Trondheimsbaserte artister står for underholdningen.

André håper at kulturprogrammet bidrar til å nyansere og utfordre årets tema, samtidig som det skaper oppmerksomhet rundt ISFiT.

– Vi har et variert program med arrangementer over hele byen. Ingen i Trondheim skal tvile på at det er ISFiT som skjer, uttaler André i pressemeldingen.

Håper at Trondheim lar seg inspirere

ISFiT-presidenten, Tyler Stewart, er stolt over kulturprogrammet.

– ISFiT er ikke en hvilken som helst festival. Vi ønsker å skape en tankevekkende arena som er åpen for at alle kan dele sine tanker om, og erfaringer med, migrasjon. Vi har laget et program som reflekterer det, sier Stewart til Under Dusken.

Foto: foto.samfundet.no ISFiT er verdens største tematiske studentfestival.

Stewart forteller videre at dette er første ISFiT har et litteraturprogram på festivalen.

– Jeg er utrolig stolt av alt det harde arbeidet som de frivillige har lagt inn i programmet, og håper at Trondheim lar seg inspirere av det vi har skapt, sier Stewart.