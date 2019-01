Glade dager for smuglerbransjen

I lukkede grupper på Facebook selges det smuglet tobakk og alkohol til få kroner. Politiet mangler ressurser til å stoppe det.

Her er en idé: Ta på deg penklærne, utstyr deg med et bankkort og spaser inn på Samfundet. Ikke se deg tilbake før du har rukket å bestille 22 halvlitere med Dahls, kun til deg selv. Når du har hamret i deg hver eneste dråpe og er ute av stand til å reflektere over vurderingsevnen din, er det bare å la det stå til. Fram til du våkner dagen derpå og sjekker nettbanken: 1900 kroner fattigere, i pilsens navn.

Skulle du oppnådd den samme promillen, si gjennom å drikke en liter smuglet Dwaros Vodka, ville du kommet i mål for knappe 250 kroner dersom du for eksempel skaffet den gjennom Facebook-gruppa The Pentahouse. Det finnes flere slike her i Trondheim: Finn.no, bare for kjøp og salg av alkohol og tobakk, inkludert hjemlevering i enkelte tilfeller. Å handle i disse gruppene er effektivt og billig, men også ulovlig og risikabelt for helsa.

Tollens hensikt

PENGER Å HENTE: Facebook-gruppene får fart på smugler­virksomheten.

Til tross for skrekkhistorier som med jevne mellomrom setter en støkk i befolkningens for­siktighet smuglersprit, holder virksomheten det gående, godt finansiert av billig sigg og snus. Mange skylder på de høye alkohol- og tobakksavgiftene staten opprettholder. Argu­mentet kan forsterkes om man leser av tolletatens statistikk fra 2017. Den viser klart og tydelig at folk, de gir seg faen ikke: Det året gjorde tollerne nærmere 40 000 beslag av alkohol ved grensene.

Debatt: – Hvorfor skal det være så jævlig knotete å få vite når bussene kommer?

Den likegyldige sjømannen

Administrator i smuglergruppa The Penta­house, Kim Skydive Normann, som det står i folke­registeret, har flere gode måneder bak seg. Han legger muntert ut om alt i mellom pengeproblemer og psytrance på Diskoteket. Mannen har jobbet femten år på sjøen, og med utallige fallskjermhopp under beltet, sitter han rolig på en brun pub med «Yo!» tatovert på den kraftige underarmen sin. Sånt skjer når man spiser sopp hos en kompis med eget tatoveringsutstyr.

Foto: Torstein Olav Eriksen ORDEN I LOVLØSHETEN: Kim Skydive Normann selger ikke alkohol selv, men bruker til på å opprettholde visse standarder i Facebook-gruppa han administrerer.

Trønderen kan fortelle at han tapte 40 tusen på tipping under VM i Russland. Det er denne mannen som unner seg en dyr IPA, før han lar meg forstå at det ikke finnes penger i å sette opp en side som The Pentahouse. For hans del, i hvert fall.

– Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg gidder. Det tar mye av tiden min, uten at jeg får noe som helst betalt for det, sier han.

En som lever godt av Kims opplegg, er pirat­taxi-sjåføren som selger halvliterbrett til festfolket. Tusen kroner for transport, tre hundre for alkohol. Det er en entreprenør-evne du ikke får kjøpt på BI.

– Sønnen til kusina mi startet The Pentahouse. Da var det stort sett bare drittunger i gruppa, uten myndighet eller penger. Så jeg rydda opp. Er det noen kjøpere som ser for unge ut, sender jeg melding til annonsørene og ber dem droppe salget, sier han.

Sjømannen kaster også ut aktører som virker for suspekte. Det er vanskelig å være uenig i at avstanden er lang mellom taxfree-Jäger til nedsatt pris, og literdunker med hjemmebrent. Jeg legger ordet hverdagshelt i munnen på 30-åringen.

– Siden alkoholloven er som den er, så har vi behov for en sånn side. Så om smugling er et stort problem for offentligheten, bør de heller ta alle avgiftene i betraktning.

Skydive Normann underbygger poenget med at gruppen, etter hans mening, er innenfor lovverket fordi den forbyr salg til yngre alders­grenser.

–Den er godt innafor loven med tanke på aldersgrensene, og samtidig holder kvaliteten på produktene mål.

Les også: ISFiT vil lage nakenkunst i Storsalen

Advarer om unges alkoholtoleranse

En som ikke kjøper administratorens argu­menter, er direktør Halvor Bing Lorentzen for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vin­monopolet. Han behøver ikke tenke seg om når jeg ber om argumenter for å holde seg unna smuglergruppene.

– Hovedargumentet er at det er livsfarlig. Historien har gjort det klart og tydelig at smugler­varer som de du nevner kan være døde­lige. Altså, hallo! Man må være i stand til å skjønne at det er dumt å kjøpe noe man ikke aner hva er, eller aner hvor kommer fra.

Lorentzen går heller ikke god for Skydive Normanns alderskontroll. Videre advarer han om at unges alkoholtoleranse er betydelig lavere enn voksnes. Dermed skal det mindre til at problemer som slåssing, voldtekt og kriminalitet oppstår, mener han.

EN KONSERVATIV ORGANISASJON: Politiet sliter med å ta igjen den teknologiske utviklingen.

Politiet henger etter

Politioverbetjent Jahn Erik Mihle er bekymret når han prater om tema. Han forteller at politiet ser på kjøp-og-salg-gruppene med alvorlighet, av flere grunner.

– Vi sitter ikke på mandat til å bryte opp sosiale grupper helt uten videre. Det er en lang og grundig prosess som man må gjennom, så i bunn og grunn kan vi bare anmode om at praksisen bør opphøre. Vi gjorde det i et tilfelle hvor en mindreårig ble oppdaget av sine foreldre, etter å ha fått tak i store mengder smuglet alkohol.

Dette er også et spørsmål om ressurser. Politiet er en «konservativ organisasjon», som Mihle formulerer det, og teknologisk sett henger de for langt bak.

– Dette er framtida, så en systematisk over­gang kommer til å skje. Men det tar tid, sier han.

Katt og mus

Et annet problem er at om den ene gruppa stenges, vil en ny oppstå. Det blir katt og mus, mellom falske Facebook-profiler, og en mindre mediekompetent generasjon. Foreløpig ser det ut til at det er konklusjonen til sjømannen Kim Skydive Normann som gir det mest presise svaret på hva som skjer med disse gruppene:

– Samma faen, så kommer siden til å stå.