Uslåelig kaninfôr

En knallgod buffé undergraves av et rotete lokale og dårlige vaskerutiner.

BUFFÉ HOS MAT FRA HAGEN Hvor: Mat fra Hagen. Nedre Bakklandet 75. Vi spiste: Falafelrull, falafelburger, lasagne, smoothiebolle, tjukk pannekake, grøt, green curry, satay, bakte røtter, salat fra hagen, frukt og toppings. Pris: 180 kr. Tidspunkt for buffé: Hele dagen. Noen av retten serveres først fra klokka 12.00. Studentrabatt: Nei. Hvem passer det for: Du som vasker vannglass og doskål med samme børste. Klientell: Ulidelige hipstere. Utsikt: Mørke, slapsete gater. Vegetar: Utelukkende. Rullestolvennlig: Nei. Insidertips: Ta med egne glass!

Etter å ha pløyd seg gjennom det som kryper og går av usunne og e-stoffrike bufféer i løpet av høsten, søker Piffi og Gastromat denne gang mot nypløyd mark. Etter julens tunge ribbe og akevitt er det på tide med en rensing av både kropp og sjel. Gourmetene tropper opp på mat-Trondheims ekvivalent til yogasenteret: Mat fra Hagen.

– Dette ser jo ikke så verst ut, sier Piffi håpefullt i det de entrer lokalet.

Salt eller søtt?

Det første som slår dem er overfloden av mat med fristende farger og dufter. Det er imidlertid ikke så lett å finne ut av hva de ulike luktene er, da rettene ikke er merket. For allergikere er det høyst irriterende, men heller ikke for nybegynnere i den veganske matveien er dette så enkelt. Er den rosa væsken der en smoothie eller en kremet rødbetsuppe? Piffi tar sjansen på noe han tror er en slags risotto, bare med quinoa i stedet for ris.

– Dette er jo søtt, utbryter han minutter senere.

Utmerket vegetarlasagne

De studerer menyen og kommer fram til at Piffi må ha forsynt seg av buffeens grøt. Den er på ingen måte vond, men den er likevel ikke helt det Piffi hadde forventet å putte i munnen.

Til gjengjeld smaker alle rettene fortreffelig. Både den grønne curryen og sataysausen grønnsakene hviler i er sterk og god. Særlig lasagnen slår an. Den har en kraftig, pikant smak, og gourmetene forsyner seg både to og tre ganger. Av desserter kan du velge mellom smoothie (ikke rødbetsuppe, altså), den nevnte grøten og noen utsøkte pannekaker med topping.

– Men det er litt skuffende at de har opptil flere falafelbaserte retter. For å få toppkarakter burde de hatt enda større variasjon, mener Piffi.

Foto: Estragon

– Dessuten blir dressingsmaken for tung i både falafelburgeren og falafelrullen, repliserer Gastromat.

Tre av fire glass skitne

Hagen kan reklamere med å være landets «største plantebaserte restaurantkjede». De går også inn for å ha Trondheims mest rotete innredning. De to spiserommene er separert med en trang gang, og for å forsyne deg fra buffeen er du nødt til å passere toalettet. Et raskt blikk rundt i lokalet gir inntrykk av et røft, men hipt interiør. Men fester du blikket i et lite minutt ser det etter hvert komisk ut. På en hylle finnes det tilfeldig danderte planter, sekker med korn, og en klase bananer.

Foto: Estragon

– Her trengs det en liten oppstramming, sier Gastromat og skal til å ta en slurk av vannet sitt, før han stopper opp.

Glasset er skittent. Gastromat reiser seg og går for å hente et nytt. I det han kommer tilbake ser han at også det glasset er møkkete. For andre gang strener han gjennom lokalet, finner seg enda et glass og går tilbake til plassen sin. I det han setter seg ned fryser han til enda en gang, og må snurt meddele at han ennå ikke er fornøyd med glassets renhetsgrad. Men tanken på å enda en gang gå for å finne seg enda et glass blir for mye. Gastromat rister oppgitt på hodet og drikker sitt vann i stillhet fra det skitne glasset.

– Noen bør gå gjennom vaskerutinene her, kommenterer han tørt.