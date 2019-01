Kanyeåret 2018 – en oppsummering

Yeezy home, Yeezy flipflop og Yeezy flyvende biler.

Fjoråret var et turbulent år i seg selv, av mange grunner. Skulle man personifisert berg-ogdalbanen som var 2018 ville nok mange tenkt på en viss president, men jeg vil heller si at en person med nær tilkobling til denne presidenten eksemplifiserer årets svingninger bedre. Kanye West har ikke bare kommet med kontroversielle utsagn i år, men album etter album, opptredener, framtidsplaner og kunngjøringer. Greit nok, det ble en del kontroversielle utsagn også. Det ble ikke bare en Yeezy Season denne gangen, men et helt Yeezy Year. Her er en oppsummering av Kanyeåret som var, for deg som ikke brukte utallige lange nattetimer på å observere Twitterbreakdowns.

Kanyeåret 2018 starter relativt mildt, med ankomsten av Kim og Ye sitt tredje avkom, Chicago West i januar. Denne gangen gjennom surrogatmor, da en til kurve på kroppen til Kim hadde ført til at en fjerde dimensjon hadde manifestert seg. Februar fortsetter med lite nevneverdig, med unntak av studiobesøk og en aldri så liten valentinshilsen til Kim med knappe 50 Instagram-poster. Mars markerer en stillhet før stormen med nærmest fullstendig radiostillhet på sosiale medier.

I april blir lunten tent, og fresingen kan høres på hver eneste clickbait-blogg verden over. Det hele starter med Kanyes andre oppstandelse på Twitter, etter et år med fravær. Ye og Kids See Ghosts blir annonsert. Produksjonsjobben på Pusha T sin Daytona, Nas sin Nasir og Teylana Taylors K.T.S.E. blir en etter en kunngjort. Det tweetes frem og tilbake med Trump. Til slutt blir kirsebæret på toppen av aprilmåneden plassert med låta «Lift Yourself», servert med sine uforglemmelige bars, hvor Ye tar oppgjør med kritikken slik som bare Ye kan.

Mai er på ingen måte noe mindre oppsiktsvekkende. Den starter med et intervju hos radioverten Charlemagne, hvor Ye fort glir inn i litt uheldige temaer, og kommer blant annet med utsagnet om at slaveriet var et valg. Senere utvider han med opioid-avhengighet og at han tok fettsuging for at fansen ikke skulle kunne kalle han feit.

Det tar på ingen måte slutt der, og Ye følger opp med produksjonen på de tre sistnevnte albumene. Ye tar også tydelig gudfarposisjon når han går ut på twitter for å avslutte beefen mellom Pusha T og Drake etter at dissesporet «The Story Of Adidon» blir sluppet. Om ikke det er nok blir det også annonsert at klesbrandet Yeezy skal utvides til å gjøre arkitekttjenester som Yeezy Home, og at han skal begynne med filmproduksjon med sitt nystartede selskap Half Beast LLC.

Første dag i juni kommer med utgivelsen av rapperens åttende album, Ye, med større tekstlige innblikk i de indre problemene Ye hintet til tidligere. Ikke nok med det kommer Kid Cudi-samarbeidet Kids See Ghosts ut den påfølgende uken, med stor suksess hos kritikere. Akkurat i det mediestormen ser ut til å ta en slutt, besøker Kanye talkshow-verten Jimmy Kimmel i august, og besvarer spørsmålet «Does Donald Trump care about black people», som en referanse til uttalelsene om Bush i 2005, med stillhet. Den åttende måneden avluttes med slipp av det bisarre sporet «XTCY», med blant annet tekstlinjen «You got a sister-in-law you’d smash? I got four of ‘em».

September markerer en litt annen fase av Kanyeåret. Vi begynner med det største: På 2018 Pornhub Awards av alle ting velger Kanye å slippe sporet «I Love It» med Lil Pump. I tillegg annonserer han sitt neste album Yandhi, med en slippdato senere i måneden. Like etter kommer den bisarre musikkvideoen til sporet, etterfulgt av en liveopptreden på Saturday Night Live, med Ye og Lil Pump kledd i hvert sitt flaske-kostyme. Yes gjesteopptreden avsluttes med en langstrakt tale om å ha blitt mobbet backstage, som blir kuttet fra tv-sendingen. Andre nevneverdige begivenheter er navneendring fra Kanye til Ye, og en annonsering om at Yeezy videre skal utvides til å lage flyvende biler sammen med Tesla, som om ikke klær, hus og filmer var nok.

Ny lanseringsdato for Yandhi blir i oktober. Høsten følger med en ny seanse med sletting av some-profiler, et sært besøk i Det hvite hus, som ender med at Ye frasier seg all støtte til presidenten en ukes tid senere, og avsluttes med en reise til studio i innerste Uganda for å jobbe videre på det neste albumet. I november annonserer Kim nok en utgivelsesdato for Yandhi, men historien gjentar seg som vanlig, og albumet kommer aldri.

Desember runder av Kanyeåret med enda en oppstandelse på Twitter når Ye går ut på en timesvis tirade med flere hundre tweets om hvordan Drake ringte ham og kom med trusler. Gjerne fem like tweets etter hverandre, med forskjellige skrivefeil i hver. Så hva står vi igjen med i 2019? En Ye med et album som kanskje kommer en eller annen gang. En Ye som igjen har sverget troskap til presidenten. En Ye som fortsatt er såpass ustabil at Kanyeåret 2019 forhåpentligvis vil by på like mye humor.